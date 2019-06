Una opción diferente

El primer capítulo de este ríspido episodio fue la primera caravana con destino a Tijuana en noviembre. Una maniobra malvadamente calculada. Es la fecha que no tenemos una clara investigación del origen de la campaña a migrar en caravanas, pero vemos a dónde apuntaban.

Una maniobra financiada y diseñada en el mismo Estados Unidos, muy evangélica. La gráfica americana donde indica cómo desde enero la migración indocumentada aumenta exponencialmente, justo después de un noviembre y diciembre saturado de migrantes agitados, fue inobjetable. Una caravana que ostentaba su existencia y que contó con el apoyo genuino de mexicanos a lo largo del camino y la escondida dirección de líderes americanos.

Más o menos el mismo número que llegaron nos están regresando los americanos. Ante esto el gobierno mexicano ha tenido que ceder a una disminución dramática del flujo de migrantes a través de México y cedimos en tener a los migrantes que regresan mientras esperan respuesta a costa de su sostén en la franja mexicana de la frontera norte

Negociaron con la intención de implementar un plan en 90 días o la reactivación del castigo pospuesto indefinidamente, no definitivamente. Cuando uno está ante la incertidumbre y atrapado en esa tendencia común de pensar en la fatalidad, queda el recurso de fantasear soluciones. Les cuento cuál fue mi fantasía, la de un simple ciudadano de Tijuana. Va.

En lugar de militarizar la frontera con Guatemala, blindar esta frontera Norte, con beneficio mutuo. Que se proponga una genuina franja fronteriza libre. No solamente genuina reducción general hacendaria y facilidad arancelaria, con libre entrada de mercancías desde el Norte, empresas pujantes y muy poco desempleo. Algo así como una franja federal, no de veinte metros sino de veinte kilómetros. Lo libre, de libertad y del sentido de “liberarse de”. Libre de migrantes indocumentados, con soltura de tránsito a los ciudadanos de Norteamérica. Libre de tránsito de drogas ilícitas, libre de delincuencia organizada y consecuente violencia. Una especie de zona verde, en el sentido militar. Este concepto ya se usa fuera del mundo bélico, pero su origen fue una franja de diez kilómetros en Bagdad durante la guerra en 2003 delimitando un área blindada ante la violencia.

En términos de seguridad se refiriere a una franja o área con circulación controlada y vigilada. Puede pensarse, olvidándose del origen del concepto, una zona verde fronteriza que funcionara como tapón de las incursiones indocumentadas para los americanos. Una franja donde los migrantes puedan vivir mediante previa oferta de trabajo, no se trataría de excluirlos, sino de aceptarlos en orden y no como lo que está sucediendo desde la primera caravana. Sin embargo, tuvimos que ceder a recibirlos de regreso con oferta de empleo y salud. ¿Ganamos o no teníamos otra?

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.