Una nueva y real esperanza para Tijuana...

El saber escuchar es una virtud y un arte que ciertamente es una actitud difícil ya que exige dominio de uno mismo e implica atención, comprensión y esfuerzo por captar el mensaje o lo que el otro quiere transmitir y más aún cuando se trata de alguien que tiene al frente una inmediata responsabilidad tan compleja como lo es gobernar la Ciudad de TIJUANA…

Les comparto lo anterior para transmitirles la grata impresión y buen sabor de boca que tuvimos de la persona de nuestra presidenta municipal electa, MONSERRAT CABALLERO RAMIREZ, quien en días pasados, concretamente el miércoles 1 de septiembre en la sala de juntas del COTUCO (Comite de Turismo y Convenciones de Tijuana) organismo promotor del turismo constituido por 25 organismos y dependencias públicas desde el 10 de Diciembre de 1966, tuvimos la oportunidad de reunirnos con ella, los ex presidentes de este noble y querido organismo, Alejandro Moreno, Óscar Escobedo, Raquel Stabinsky, Ana Alicia Meneses, Angelica Beltran, Pepe Avelar, Gilberto Leyva, Arturo Gutiérrez, Francisco Villegas, Julian Palombo, Antonio Díaz y su servidor Miguel Ángel Badiola, encabezados por el actual presidente Carlos Cruz.

La intención de esta reunión fue presentarle un compendio de realidades y necesidades que tiene la industria del turismo en TIJUANA, ciudad eminentemente turística y hospitalaria desde su origen hace 132 años el 11 de Julio de 1889…..

Mismo compendio que fue presentado muy profesionalmente por Alejandro Moreno ex sub secretario de turismo del gobierno federal, ex secretario de turismo del gobierno del estado de B.C. y es ahí donde estriba nuestra agradable impresión en torno a nuestra Presidenta Municipal electa, con esa capacidad de atención que sorprendentemente la distingue para escuchar con mucha atención las opiniones y comentarios de todos los ahí presentes en base a la experiencia que nos dio la oportunidad de presidir el COTUCO.

En base a este encuentro y en la coincidencia de los comentarios tan positivos de todos los que ahí estuvimos posterior a su presencia, es que llamo a esta columna UNA NUEVA Y REAL ESPERANZA PARA TIJUANA...

Brindémosle la confianza que merece su ejemplo de vida, preparación académica, experiencia en la función pública y las ganas que tiene de trabajar de la mano con todos los sectores generadores de desarrollo económico, grupos intermedios y ciudadanía en general, porque si a nuestra ciudad le va bien, a todos nos irá bien y sin duda la única protagonista TIJUANA, se lo merece...

Enhorabuena TIJUANA y a trabajar en equipo con mucho entusiasmo, esperanza y sobre todo con amor!

* El autor es Presidente Nacional de Delegaciones de Canirac.