Una limpia

A la alcaldesa de Rosarito, Araceli Tello Brown, le “llueve sobre mojado” y es que el recién terminado mes de febrero no la trató muy bien que digamos, ya que accidentes afectaron sus bienes personales.

El primero de ellos, ocurrió el 17 de febrero, cuando sor presivamente un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cayó sin más sobre el techo de su vivienda, ubicada a sólo unos metros del Palacio Municipal, donde despacha como mandamás desde hace casi 3 años.

Los enterados aseg uran que los daños fueron relativamente menores y que afortunadamente no había nadie en el domicilio al momento del siniestro.

Y si ese susto no fuera suficiente, diez días después, un nuevo sobresalto la ocupó, ya que de acuerdo con los informes ocurrió un incendio en un cuarto que según se dijo podría ser un “picadero” y estaba muy cerca del domicilio de la edil. El fuego se extendió rápidamente hasta afectar a una patrulla tipo pick up asignada a la custodia de su domicilio y además su vehículo particular, que estaba estacionado en el sitio.

El presunto responsable de este incendio, fue detenido por la policía municipal, aunque no faltaron aquellas versiones de que pudiera tratarse de algo intencional, pero hasta el momento no hay versiones oficiales que lo desmientan o lo confirmen.

Algunos aseguran, un tanto en broma y en serio, que la edil ya está pensando en viajar a Veracruz y visitar en Catemaco a alguno de los brujos que alejan la mala fortuna.

SANCIONES PROBLEMAS CON LA DESALADORA

El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Jaime Alcocer Tello, informó que 66 colonias se verán afectadas por reparaciones que realizará la empresa Aguas de Ensenada, encargada de la operación de la planta desaladora. Y es que desde el año pasado la planta no ha podido entregar los 250 litros por segundo que debe entregar por contrato, suministrando un promedio de entre 110 a 120 litros por segundo, sin embargo, el Gobierno del Estado paga entre 16 y 18 millones de pesos mensuales.

En ese sentido, los medios cuestionaron al director de la Cespe si durante estos días que la planta no estará suministrando agua el estado seguirá pagando la millonaria cantidad, y su respuesta fue algo ambigua, ya que aseguró que lo están analizando y que probablemente haya sanciones a la empresa, no obstante, no es la primera vez que la empresa Aguas de Ensenada falla en el suministro y hasta el momento no ha habido ninguna multa. MÁS JUECES Son 56 aspirantes que buscan llegar al cargo de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado en alguna de las vacantes en materia Civil, Familiar, Penal y Mixto.

La convocatoria fue lanzada por el Consejo de la Judicatura del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, el pasado 21 de febrero. Así que más de medio centenar de profesionales del derecho se han apuntado para el concurso de oposición, para ver quién llega al final del camino. Lo que no ha quedado claro es si todas esas plazas que se mencionan son de nueva creación para nuevos juzgados o si ya están pensando en echar del Poder Judicial del Estado a algunos Juzgadores para abrir cancha