Una corte de justicia cómplice

Si aún nos quedaba duda del rumbo político que está tomando nuestro país con la llegada de López Obrador a la presidencia, este viernes comprobamos que vamos o estamos ya, en una dictadura. Este día, seis Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se doblegaron ante el poder presidencial, aprobando una consulta abiertamente contraria a la ley, solo para complacer un capricho de López Obrador, que pone al país en una situación muy preocupante y peligrosa.

Me refiero a la “Consulta” que inventó para que los mexicanos opinemos si se deben de investigar o no por robo y abuso de poder, a los ex presidentes: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Y no es que no queramos que los investiguen y sean juzgados, al contrario, cualquiera que abuse de su cargo, que sea juzgado y se le deslinden responsabilidades conforme a derecho. Aquí lo que sucede es que mañosamente López nos vuelve a mentir: ¿Por qué? Porque para juzgar al presunto responsable de un delito no es necesaria consulta alguna. Las fiscalías tienen la obligación de investigar los delitos, y los Ministerios Públicos de procesar a quienes son acusados de cometerlos. El resultado de una consulta no es determinante en la culpabilidad o no del procesado.

¿Qué hay de fondo en la intención de López para insistir en esta consulta? Recordemos que en campaña prometió llamaría a cuentas a la “mafia del poder”, y como no lo ha hecho ni lo hará, por el pacto de impunidad que tiene con Peña, encontró con esta consulta, la forma de lavarse las manos y evadir su promesa. Impone la consulta y al final simplemente informa que ganó el NO, resultado que va a respetar. Pero además tira al caño por este capricho, más de ocho millones de pesos que ya anunció será el costo de esta simulación de justicia de la que es cómplice la SCJN.¿ Cómo es posible que la Corte se haya prestado para aprobar esta aberración tan grave? El Ministro Luis María Aguilar la calificó como “un concierto de inconstitucionalidades” En el mismo sentido el Juez Javier Laynez, decretó: ”Los jueces constitucionales no somos nombrados para ganar popularidad sino para ejercer la justicia”.

Lo más preocupante, es que con esta acción, el Presidente consigue tener el poder absoluto, ya que al tener mayoría su partido Morena, cuenta ya con el poder Legislativo, las dos Cámaras, Diputados y Senadores, quienes le obedecen ciegamente.

El único contrapeso y la esperanza para los mexicanos era, la Suprema Corte de Justicia, que al claudicar, nos deja en completa indefensión al someter su juicio al poder Presidencial. Si en algo innecesario, e inconstitucional doblaron las manos, nos podemos imaginar cómo procederán ante otros asuntos de mayor trascendencia para nuestro país. Estando sin duda, ante una grave tragedia nacional preguntémonos:

¿Seremos capaces los mexicanos de sacar la casta y defender hasta con la vida a nuestra amada Patria, ? O por cobardía heredaremos a nuestros hijos una dictadura sin libertad, sin progreso, ni porvenir alguno?

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.