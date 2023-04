Una ciudad estresada

Querida Tijuana, viéndote desde dentro te señalo lo que observo, te recuerdo que soy psiquiatra, que caminé años académicos sobre la antropología y el psicoanálisis. Empezaría por diagnosticarte un estrés continuo, el peor. Mucho se habla del estrés post traumático, pero poco del estrés en tiempo real, continuo. Ese que se vive cotidianamente, asomarte a las noticias es saber que encontrarás terroríficas historias de muy crueles asesinatos, desapariciones, apariciones de restos humanos, balaceras. Eres la punta en donde se concentra el narcotráfico, por lo tanto, los narcotraficantes y los criminales desempleados que hacen secuestros, asaltos y extorsiones. Conforme se van eliminando células de narcotráfico quedan algunos psicópatas que si no tienen ganancias en el narco las buscarán donde puedan y por encima de la vida del prójimo. Un estrés continuo activado por la criminalidad, siendo esta la etiología o causa original. Ir sobre las causas de la criminalidad es lo más lógico y necesario, creo que todos estamos de acuerdo en que un estado donde hay justicia elemental no da lugar a que sea la mafia la que domine. No es un asunto de familia, no se trata de retener a los hijos adultos en la casa parental. Aquí al que no le ha pasado algo terrible conoce a alguien que sí, de esas barbaridades tan propias de nuestra ciudad. El que no es testigo es víctima, y el más afortunado solo se entera de lo que pasó muy cerca el día anterior. Por si los humanos no te tuvieran suficientemente afectada, la naturaleza pone una carga que te afecta aún más, ahora son las lluvias, mañana puede ser el fuego por la maleza producto de tanta lluvia. Hay ciudades con más tráfico y movimiento, pero la inseguridad es un factor más estresante. El chiste y su relación con el inconsciente, he escuchado jocosamente decir que ojalá y nos invadan los americanos y acaben con la criminalidad en la frontera, más ahora que lo están sugiriendo, como arma política. Padeces una tasa de homicidios mayor que las otras tres más grandes ciudades, CDMX, Guadalajara y Monterrey. No es casual que todos los psiquiatras de la ciudad tengamos tanto trabajo, y hay bastantes, han llegado muchos en este siglo. En el consultorio psiquiátrico se escuchan historias de traumas terribles, ser psiquiatra en Tijuana es una experiencia tan diversa como intensa. Finalmente querida Tijuana, te felicito por no caer en depresión, el ánimo bien, con masacres pero no de solitarios deprimidos que pierden la cabeza como al otro lado. Quizá tengas un poco de impulsividad, esta se nota en cómo se achilangó el tránsito, poca tolerancia. Pero sobre todo pobreza, mucha pobreza es tu peor mal. Tijuana, necesitas terapia intensiva.