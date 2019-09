Una ceremonia austera

La toma de protesta de Arturo González Cruz este próximo lunes a las 17:00 horas será diferente a lo que se acostumbra, pues consistirá en una sesión en la Sala de Cabildo, solo 48 invitados, totalmente austero.



De los invitados surge un tema interesante, pues Julián Leyzaola, el dos veces candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana, recibió una invitación por parte de Arturo González, al igual que los otros participantes en la contienda electoral pasada, Fermín García, Gabriela Roldán, Poncho Carrillo y hasta el propio Gastélum, recibieron también invitación, solo que Juan Manuel Gastélum, fue el único que no ha confirmado

Diputados, senadores, hasta el propio gobernador Francisco Vega de Lamadrid confirmaron su asistencia

Dicen que además de la sesión de Cabildo, habrá una ceremonia sencilla, misma que será vestida por los tijuanenses en el patio central del Palacio Municipal.



El Alcalde Electo presentó ayer a los funcionarios que lo acompañarán en Direcciones y paramunicipales, donde destacan también los perfiles ciudadanos.



Dejará Novelo un caos



Durante su administración, el presidente municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, había logrado sobrellevar la complicada situación financiera, generalmente pagando la nómina a tiempo y logrando acuerdos con las instituciones bancarias y Hacienda para tener un margen de operación que le permitiera salir adelante.



Sin embargo, dicen que en las últimas semanas la situación ha sido insostenible, la falta de pago a los empleados del departamento de limpia ha ocasionado un fuerte rezago en el servicio de recolección e incluso hay colonias que tienen más de dos meses que la basura no pasa.

Además, la falta de pago a policías jubilados ha ocasionado cierres de calles y hasta una manifestación en la salida de la Baja 400.

Por si fuera poco, ahora los productores del Valle de Guadalupe amenazan con cerrar sus vinícolas durante un fin de semana para mostrar la importancia económica de la Ruta del Vino y presionar a Novelo para que apruebe el reglamento del Valle de Guadalupe.

Tal parece que el Alcalde va a dejar el mismo mal sabor que dejó Gilberto Hirata, con una ciudad en el abandono y empleados enojados.



La última de Mirna



Una sesión de Cabildo muy atropellada fue la que se vivió ayer en Rosarito, siendo ésta la última ordinaria del trienio ya que aún falta de realizarse la extraordinaria donde habrá de rendir protesta la nueva alcaldesa Araceli Brown Figueredo.



Los señalamientos de presunta corrupción no faltaron de boca del regidor Mario Hernández, de Movimiento Ciudadano quien sin empacho alguno acusó a la Alcaldesa, incluso a voz en cuello por sobre los demás regidores y aunque no es nuevo, no quiso desaprovechar el foro para demostrar su protagonismo que a lo largo de la administración le caracterizó.



Pero de trabajo, ese que tiene que hacer porque el pueblo paga a través de los impuestos, nomás no hubo nada ya que no presentó ni una sola iniciativa en los tres años de gobierno.



En esta sesión, se aprobaron dos reglamentos uno del Instituto Municipal de la Juventud y otro relativo a la limpieza de predios que causó mucha polémica y hasta el enojo de algunos ediles, que aseguraron que se dará con éste la posibilidad de que el Municipio embargue los predios de particulares que no se ajusten a lo establecido, pero aun así el voto mayoritario predominó para su aprobación.



Adicional a ello, se autorizaron cinco permisos para la venta de alcohol, esto en “fast track”, porque se aprobó en asuntos generales el dictamen que se entregó en ese momento, a los ediles.



Los integrantes del Cabildo en realidad quedaron mucho a deber, ya que pocas fueron las iniciativas que representaron un beneficio real para los ciudadanos y la ciudad.