Un lector que quiere leer hoy solo frases

-o-o-o-o

“A ver cómo le haces” dijo un querido lector,

“porque aquí quiero ver hoy columna de puras frases”.

Mario Portuondo, de Mazatlán, es complacido hoy con frases y nada más:

Éstas son de Leo Durocher:

“El béisbol es como la iglesia católica. Muchos asisten y pocos entienden”.

“Muéstrame a un buen perdedor y te veré a un idio-

“Nadie ha ganado un campeonato sin un shortstop estelar”.

“Los buena-gente terminan últimos”.

“Dios cuida a los borrachos y a los tercera bases”.

-o-o-o-o

Otros autores:

“Cuando caigas, no pierdas tiempo ni energías en lamentarte… levántate y anda”… Joseph McKadew. “La gimnasia mata a las bacterias. Pero, ¿cómo convencer a las bacterias de que hagan gimnasia?”… La Pimpi.

“No sé por qué dicen que soy indecisa… Aunque la verdad, sí y no… Lo más seguro es que, ¡quién sabe!… Aunque tal vez… más, sin embargo”… Armandina Cisneros de Uslar. “Si el Diablo no es casado, ¿por qué tiene cuernos?”… Pacomio. “Ser famosa es dramático. Si saludo a un hombre, dicen que soy su amante; si me ven con una mujer me tildan de lesbiana; si salgo pasear al perro, me llaman viciosa; y si salgo sola, aseguran que sufro de una enfermedad venérea”… La Pimpi. “Las muchachas de senos pequeños son más inteligentes… Pero yo las prefiero brutas, bien brutas”… Yatuny Lagüeles. “Las promesas de fama son tremendo peligro para los jóvenes soñadores e incapaces”... Diógenes Rivadavia. “Cool Papa Bell corría tán rápido, que una vez le lancé una recta, bateó tremenda línea, que pasó ruidosa cerca de mi oreja, y cuando miré hacia atrás, lo ví que él se deslizaba en segunda y la pelota le pegaba en las nalgas”... Leroy (Satchel) Paige. “La habilidad en un mánager es lograr méritos por los jonrones que conectan sus peloteros”... Casey Stangel. “Nadie puede ocultar si está borracho o si ya llegó a viejo”… Trapichito

“Quien no espera ganar ya está vencido”… Anónimo.-

“El beisbol ha perdido su esencia con el uso exagerado de estadísticas de última generación. Ya no se toma en cuenta el instinto de los jugadores para crear situaciones”… Iván Rodríguez. “El beisbol es un juego de adivinanzas, nadie sabe lo que ocurrirá cuando la pelota sale de la mano del pitcher”… Johán Santana .“Después que mi prima Bacilia participó en el concurso de belleza ha recibido infinidad de ofertas... de cirujanos plásticos”... LA PIMPI. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Lee el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, por “el deporte vuelve a unirnos”.