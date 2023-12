Un golpe de autoritarismo

El presidente López Obrador siempre ha sido enemigo de los organismos autónomos que vigilan su gestión y decisiones.

Por eso, a lo largo de sus cinco años de gobierno ha endurecido sus ataques al punto de anunciar, ayer, una reforma a la Administración Pública para desaparecerlos este año: Se deben desmontar instituciones paralelas al gobierno que son muy onerosas. Tenemos que hacer una reforma administrativa y desparecer a todos esos organismos supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías.

Y con esta sentencia de muerte subió al cadalso, en primer lugar al INAI, a las Comisiones Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos y Federal de Competencia; al Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Auditoría Superior, el Coneval, entre otros. Todos han sufrido puntuales recortes presupuestales en su estrategia de asfixiarlos financieramente.

Y es que al presidente le molesta todo esquema que vigile, revise, analice, critique, visibilice o, peor, sancione sus decisiones de gobierno a partir de una de sus mayores promesas incumplidas: que no habría contratos de asignación directa, que en su gestión superan a los concursales.

Pero a pesar de esta amenaza, no puede. Esos organismos tienen una base constitucional y él carece de la mayoría absoluta en el Congreso para desaparecerlos. Lo que no sé es para qué amenaza ni qué opine Claudia Sheinbaum.

Si está de acuerdo o no con esa decisión de gobierno absolutista, lo que no conoceremos hasta después del uno de octubre, o el tiempo que requiera para separarse, o no, de su antecesor. Ya definirá algún día. O tampoco.

RETALES

PÉSAME.- Lo que ha regateado para los más de 174 mil asesinados en su gobierno y sus deudos, López Obrador se lo concedió a la familia de El Chapo Guzmán. A la muerte de su madre, dijo: Respeto a la familia. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y consideración a sus familiares, lo que ha negado, insisto, a los miles de asesinados en su gestión;

CAOS.- El desastre del Tribunal Electoral del Poder Judicial abrió anoche otro capítulo. A pesar de haberme dicho que no renunciaría, Reyes Rodríguez Mondragón dijo anoche que sí. Lo asumirá Mónica Soto. Esta semana se reunió con el diputado de Morena Sergio Luna. Otro regalo al palacio presidencial. Este tribunal constitucional es el que declara la legalidad de las elecciones y la de la presidenta electa. Hoy está incompleto; y

INFORME.- Este viernes rinde su primer informe como presidenta de la Corte Norma Lucía Piña Hernández. De acuerdo al protocolo, ya invitó al presidente al que no veo sentado en el salón de plenos ese día, pues rompió su comunicación con ese poder. A ver si envía representante.

Nos vemos mañana, pero en privado.

*- El autor es periodista español naturalizado mexicano con 55 años de experiencia.