Un diagnóstico para tu empresa en la última semana del año

La última semana del año se puede aprovechar perfectamente, propongo analizar el panorama inicial y determinar tu objetivo ¿qué quieres lograr? ¿cómo te ves dentro de un año? y lo que tienes que hacer para lograrlo: qué y cómo, a eso se le llama estrategia.

No hay una solución general, todo debe de ser un traje a la medida, haciendo una analogía yo te propongo pensar en definir tu traje de novia, pero pues depende de las medidas, gustos, etc. entonces dependiendo en que etapa esté tu negocio son las actividades a realizar (y por actividades me refiero a la tarea que te dejo)

ETAPA DE EMPRENDIMIENTO O ESTRUCTURA, si tienes la idea maravillosa pero no has hecho nada, o bien, ya empezaste a tus pininos en redes sociales, entonces tienes que empezar por hacer un plan de negocios, descarga plantillas gratis en Google, o por lo menos haz el Business Model Canvas (así tecléalo en Google), que incluya los legales por favor, también te recomiendo descargar el e-book gratis Diagnóstico de marca en www.adkprogram.com, de verdad te dará muchísima luz.

ETAPA DE MADUREZ, ya tu empresa está funcionando ¿qué debes de analizar? la Triple Ley Pareto (busca el artículo que lo explica en marcelamexia.com) Consiste en comparar clientes, productos (SKU) y margen bruto, contra las ventas:

1.- En qué clientes se encuentran el 80% de nuestras ventas.

2.- En qué productos se encuentra el 80% de nuestras ventas.

3.- En qué productos se encuentra el 80% del margen bruto de nuestras ventas.

Uno de mis clientes tenía 80 productos en su catálogo, solo 3 le generaban utilidad, de verdad te recomiendo que hagas el ejercicio, la información que resulte te será de muchísima utilidad para enfocar tus esfuerzos del 2021.

Otra de las cosas que es muy importante asegurar

-en cualquier etapa que te encuentres- y supervisar constantemente es: el CORE BUSINESS MARKETING que se trata de asegurar capital humano, la calidad en el servicio y la calidad en el producto

Después de analizar todo esto ya podemos hablar de estrategias de posicionamiento, captación de leads y como resultado, aumentar las ventas.

Bonus: si tus planes para el 2021 son “estar en redes sociales” te sugiero que primero hagas todo el análisis que detallé, alguien lo tiene que decir en voz alta: LAS

REDES SOCIALES NO VENDEN, solo sirven si forman parte de una estrategia integral de marketing.

Si no me creen, esperen a invertir en anuncios y en historias de instagram con cero resultados, primero lo primero. Como le decía a un cliente: “si usted se enferma -Dios no lo permita- no va a comprar un curso de como curarse, va a ir con un experto”, un curso de como manejar Instagram no le solucionará su negocio. Créame, tengo 26 años en esto, antes del internet.

*La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.