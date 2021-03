Tres Ks es el récord en una temporada

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).“Tú eres la única persona en todo el mundo a quien no puedes ver totalmente”… Joseph McKadew.

-O-O-O-OHoy es Día del Correo, como todos los miércoles. ¿En tu mensaje me dices desde cuál ciudad escribiste?

Juan L. Bonilla, de Torreón, pregunta…: “¿Cuáles son los mejores libros que ha leído sobre la historia del béisbol mexicano, todavía se podrán conseguir?”.

Amigo y tocayo…: El mejor historiador del beisbol mexicano es César González, de Monterrey. Ha escrito mucho, pero en reportajes, no en libros. No obstante, los hay muy buenos, como “South of the Color Barrier”, de John Virtui; y “El Verdadero Jorge Pasquel”, de Teodoro Manuel Agundis, ambos en “Ámazon”. Más la colección de “Enciclopedias del Beisbol Mexicano”, de Pedro Treto Cieneros, en las cuales cuenta desde 1925, cuando Fray Nano y Ernesto Carmona fundaron la Liga Mexicana de Verano. No sé si está a la venta en México. Pero puedes encontrar estos libros y algunos más sobre el tema, en el Salón de la Fama del Beisbol de México, en Monterrey.

Ruber Luzardo S. de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Qué lanzador tiene más aperturas inaugurales en la historia de MLB, qué pelotero terminó con el WAR más alto en su carrera?”.

Tom Seaver, llegó a 16 aperturas inaugurales, más que nadie, siete ganadas. Win above replacement (WAR), en toda la carrera, Babe Ruth 182.5; Walter Johnson 164.4; Cy Young 163.5. Ahora por temporada, Babe Ruth, 14.1 en 1923, 12,8 en 1921, 12.5 en 1927; Carl Yastrzemski 12.5 en 1967, Roger Hornsby 12,2 en 1924.

Ronald Pájaro, de Caracas, pregunta…: “Si un corredor que sale de primera con hit del bateador, alcanza y pasa a otro corredor que iba desde segunda a tercera, y anota, ¿es válida la carrera?, y ¿Joe Sewell tiene el record de menos strikeouts?”.

Amigo Ronnie…: Corredor que pasa a otro corredor, es out… Sewell (Indios y Yankees, 1920-1923) fue strikeout 114 veces en siete mil 132 turnos, promedio de 62.5. Pero el líder es Willie Keeler (63.1). Sewell si tiene el record de menos Ks en una temporada, tres en 1932. También tres en 1930.

Carlos Duriete, de Guarenas, solicita…: “Necesito encontrar un libro de portada azul, que Ud. escribió, y comienza con los primeros latinoamericanos en Grandes Ligas. Lo compré hace años, pero se me ha perdido”.

Amigo Chalo…: No recuerdo haber escrito un libro así. Pero publico tu deseo a ver si algún lector puede ayudarte.

ATENCIÓN.- En Google, el archivo de “Juan Vené la Pelota”, entrando por, “el deporte vuelve a unirnos”. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.