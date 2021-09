Tras el cargo de magistrado

Son 26 aspirantes a ocupar una vacante de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que participaron en el examen teórico, que es una de las etapas dentro del concurso para llegar a ese cargo. El examen se realizó ayer en la sala de usos múltiples del edificio del Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López. Se debe recordar que para el mes de febrero próximo son dos magistrados del máximo tribunal estatal los que dejarán el cargo por llegar a los 70 años de edad, así que sus plazas tendrán que ser ocupadas por dos magistrados designados por el Congreso del Estado. Pero para ello tienen que pasar por todo el concurso de selección efectuado por el Consejo de la Judicatura del Estado. Quienes se van son la magistrada y ex procuradora de Justicia Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien el 21 de febrero tendrá que decir adiós, mientras que el 28 de febrero se va Jorge Ignacio Pérez Castañeda, magistrado de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes, cuyo número de sentencias anuales dictadas pueden ser contadas con los dedos de las manos. Y ahora, entre los 26 aspirantes que buscan llegar al codiciado cargo, hay varios jueces de Mexicali, de Tijuana y en general de la zona costa. Varios de ellos han participado en concursos anteriores e incluso han tenido las mayores puntuaciones, pero sospechosamente el Congreso del Estado ha nombrado a quienes quedan con la calificación más baja. Entre otros están Ruth Álvarez, Karla Patricia Amaya Coronado, Jesús Angulo Guzmán, Salvador "El Pony" Avelar Armendariz, que dicho sea de paso es el "gallo" del diputado Juan Manuel Molina, Ana María Elías González Rosas, quien en concursos anteriores ha tenido las mejores puntuaciones en las evaluaciones, Salvador Morones Pichardo, ex catedrático de Derecho y experimentado Juez en materia Penal, Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, Juez Familiar y magistrado supernumerario y Gustavo Adolfo Villarespe. Así que habrá que esperar los resultados de la evaluación teórica de los aspirantes para poder darse una idea de quién puede ser el próximo togado, aunque se sabe que el nombramiento en realidad es negociado en el Congreso. NOMBRAMIENTO Pues ya la alcaldesa electa de Mexicali, Norma Bustamante, ha dejado en claro que su propuesta para director de Seguridad Pública Municipal es Joel Hidalgo Duéñez Hurtado, un ex agente del Ministerio Público y visitador de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y ex funcionario de la Fiscalía General de la República. Entre quienes lo conocieron en su paso por la PGJE, dicen que lo recuerdan por una pequeña anécdota con un lujoso vehículo que conducía, el cual quedó convertido en chatarra a causa de un encontronazo. Quién sabe si el próximo titular de la Policía Municipal recuerde ese día. EN EL AIRE Si bien el dos veces alcalde de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, entrará al próximo gobierno como regidor independiente, su nombre aún se encuentra en el listado panista como miembro activo. Dicen que su corazón es azul, así que a estas alturas no se sabe bien a ciencia cierta si responderá a los intereses del PAN rosaritense, o fijará una postura como independiente, claro esto si se ve en la necesidad de hacerlo pues las apuestas apuntan a que no durará mucho en el encargo, sobre todo porque no goza de las simpatías de la alcaldesa Araceli Brown, quien repetirá en el cargo por un periodo más. Abarca Macklis es una persona que goza del gusto popular, sobre todo porque le encanta regalar de todo, claro, siempre y cuando salga del presupuesto. El problema es que según se dice en el próximo gobierno no habrá recursos de orden social para regidores, uno de los puntos que aún sigue en el debate, sobre todo porque a estas alturas no se consiguen los votos para la designación del Secretario de Seguridad Ciudadana, que hasta el momento Francisco Arellano, actual titular es la única propuesta. Su ratificación requiere de ocho votos a favor, pues es requisito la mayoría calificada y las sumas y restas indican que solo se necesita un voto de la oposición para lograr este cometido. La moneda está en el aire