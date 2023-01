Transparencia en tinieblas

Durante docenas de años, los políticos han utilizado las promesas como parte de sus discursos en busca de la voluntad popular. Le apuestan a que, a base de ofrecer cosas que saben bien no están dispuestos a cumplir, los ciudadanos votarán por ellos y los llevan al cargo al que aspiran. Hasta ahora le ha funcionado.

Y no nos referimos solo a los candidatos del “pasado neoliberal”, panistas y priístas, sino a los que andan de moda, a los morenistas que también han encontrado en la mentira, el engaño y la manipulación, una veta enorme para alcanzar el poder. Hoy saben que lo que antes les funcionó, les puede volver a funcionar para perpetuarse en los cargos.

Así, los candidatos y sus partidos reciclan discursos y rescatan eslóganes al fin que, como lo aseguran algunos mercadólogos, “lo viejo siempre es nuevo”. Bastan unos ligeros cambios, quitar o agregar una preposición, ponerle o quitarle comillas, generalizar los artículos y listo. Vámonos al aire, subir espectaculares y ahora, inundar las redes sociales con sus lemas y promesas. El mercado está listo para escuchar sus ideas sobre obras y acciones que, aseguran, superarán a los gobiernos que se van.

Y algunas de las promesas que más se repiten y a pesar de que poco o en nada se cumplen, les siguen funcionando en campaña, son las relacionadas con el ofrecimiento de una auténtica separación de poderes, una apertura total a la transparencia en los hechos de gobierno y el compromiso de una permanente y pública rendición de cuentas.

Pero ni hay separación de poderes, predominan las tinieblas en los actos de gobierno y la rendición de cuentas se limita a uno o, en el caso actual de López Obrador, docenas de “informes” presidenciales en donde las cuentas son alegres o como con los gobernadores, al envío de su informe de gobierno anual al Congreso de sus estados donde igual sus diputados los aprueban sin siquiera revisarlos.

Como en el gobierno de México, en Baja California y sus municipios, la situación no es diferente. El Congreso del Estado, con mayoría morenista, sigue funcionando como una oficialía de partes del Poder Ejecutivo. Los legisladores y las legisladoras, con un par de excepciones de la oposición, no se atreven a contradecir lo que desde el edificio de enfrente les mandan. Y no es por falta de capacidad, porque también hay gente inteligente, pero por el temor a caer de la gracia de la gobernadora y su pareja, considerado el verdadero poder tras el trono, callan, se agachan y obedecen.

A la sumisión legislativa, agréguele la opacidad e intransigencia de diputados y diputadas que se resisten a permitir que sus ingresos y egresos de los recursos provenientes del erario se hagan públicos. ¿Cómo distribuyen los apoyos sociales? No lo sabemos. Tampoco conocemos de sus declaraciones patrimoniales y posibles conflictos de interés.

Obtener la información vía oficial es prácticamente imposible. Todo interés periodístico y/o ciudadano se pierde ante la inoperancia oficial. Las páginas web están desactualizadas en su funcionalidad. Eso sí, y hay que reconocerlo, lucen el color distintivo y un hermoso corazón por delante.

Pero nos niegan el derecho a conocer de manera ágil y sencilla, no solo los sueldos, compensaciones, ayudas y apoyos a los funcionarios, sino la verdad de los contratos y adjudicaciones de compras y obras, muchos de ellos entregados de manera directa o bien, en concursos simulados, a empresas de reciente creación o que lo mismo venden alfileres que rentan helicópteros artillados.

Los gobiernos, de todos los niveles y todos los colores, se han apoderado del discurso, repetitivo, mentiroso, engañoso y falso de la transparencia y la rendición de cuentas, como una herramienta para perpetuarse en el poder. La sociedad sigue creyendo en las promesas, mientras que los medios de comunicación, con sus excepciones, rescatan con constancia y paciencia algo de la verdad que los gobernantes actuales, como los de antes, ocultan.

De cualquier forma, recuerden que tarde que temprano, y a veces más temprano que tarde, la sociedad termina por cansarse y que, así como los anteriores se fueron en 70 y 30 años respectivamente, los actuales podrían salir en menos tiempo. Si siguen haciendo las mismas cosas, obtendrán los mismos resultados.

* El autor es periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios.