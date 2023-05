Trabajo e IA

El 1 de mayo de 1886 inició una serie de huelgas para reivindicar la jornada laboral de ocho horas que les costó la pena de muerte a un americano y cuatro alemanes anarcocomunistas. En el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889 se decidió hacer de ese día el día del trabajo, como una fecha de lucha y protesta. En 1913 llegó a México con una marcha de 20,000 obreros organizados exigiéndole a Victoriano Huerta la jornada de ocho horas. Desde entonces se celebra en nuestro país y ha sufrido una gran transformación, ya no es un día de indignación y justo reclamo, es más festivo. Esta transformación a lo largo de las últimas décadas deja de lado temas cruciales del trabajador como la corrupción sindical, malas condiciones de trabajo, desempleo, migración, entre otros. Sí, hay marchas, pero no con las consignas o la cantidad de trabajadores que se esperaría, es un puente de borrachera que pudo haber empezado el viernes pasado y terminará el miércoles con la cruz de mayo. Habiendo hecho referencia al obligado tema del día, vuelvo a compartir lo que me sigue intrigando de la inteligencia artificial (IA), pasé del GTP3.5 al 4, valen la pena los 20 dólares mensuales. Anticipo la IA monitorizará pronto redes sociales y medios de comunicación en general, la privacidad estará inevitablemente alterada, dos derechos humanos se estarán violando, los que aluden a la privacidad y a la libertad de opinión y expresión y el derecho a la verdad, cuando acorralas al GPT ideológicamente notas el sesgo de la verdad occidental, si así se le puede llamar. Sin embargo, no salgo del asombro de la velocidad de capacidad lógica que tiene. Con el agregado del don de lenguas y asociación de conceptos en una gigantesca memoria de datos y capacidad de cómputo muy superior a la de un cerebro. La IA no podrá tener por sí sola lo que el humano llama juicio, pero sí en su diseño operacional, un juicio que no distingue el bien y el mal ni lo verdadero y lo falso. Sabemos lo que preguntan Elon Musk y mil grandes de la computación: “¿Deberíamos dejar que las máquinas llenen nuestros canales de información con propaganda y falsedad? ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que podrían sobrepasar y reemplazar a las personas en tiempo récord? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?”, el hecho de que Musk encabece estas preguntas ya es sospechoso. Le adjudican un riesgo mayor que el nuclear, piden una pausa en su generación, todo está muy raro. Y hablando de trabajo hay que reflexionar seriamente sobre el trabajo desde casa o el impacto laboral de las IA. *- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana