Escuchamos esta frase cada vez que una corporación, banco o institución financiera está en serios problemas; especialmente cuando su fracaso, dado su tamaño e influencia, conllevaría a graves daños en el panorama económico, tanto nacional como global. Vimos esto durante la Gran Recesión de 2008 en la cual distintas organizaciones financieras (Citigroup, Bank of America y JPMorgan Chase) tuvieron que ser rescatadas por el gobierno estadounidense para garantizar su solvencia. Si se dejarán morir a estos gigantes del sistema, las consecuencias fueran devastadoras para todo el mundo.

Nuestros sistemas económicos y políticos están diseñados para la consolidación de estos gigantes que eventualmente se convierten en too big too fail. Por ejemplo, en Corea del Sur, 10 empresas representan cerca de 50% de su producto interno bruto; tan solo Samsung y Hyundai representan 1/5 de la economía sudcoreana. Bajo ese escenario, el gobierno debe de hacer todo lo posible por asegurar que estas dos empresas sean altamente productivas y exitosas. En el caso de México también padecemos varios de estos too big to fail, incluyendo PEMEX y América Móvil.

Si bien el análisis de estos too big to fail, se centra principalmente en corporaciones e instituciones financieras, hemos excluido de esta lógica a los gobiernos, particularmente los nacionales. Los gobiernos son hoy organismos colosales con miles de tentáculos que penetran prácticamente todas las áreas de nuestras vidas. No siempre fue así.

Ha habido momentos históricos donde el poder político estuvo centralizado y en otros descentralizado. Por ejemplo, el Imperio Romano bajo Augusto o el Reino de Francia bajo Luis XIV fueron regímenes centralizados donde toda autoridad emanaba del soberano hacia abajo; el Sacro Imperio Romano Germánico fue un régimen descentralizado dado que, a pesar de contar con un rey, estaba conformado por decenas de reinos y feudos con vida propia.

En la era moderna, los gobiernos se consolidaron como la entidad colectiva más poderosa, desplazando a organismos tradicionales como la iglesia y gremios. Poco a poco, los gobiernos fueron administrando y regulando más aspectos de nuestras vidas, como economía, salud y educación. Unos abogan por esta creciente intervención estatal, otros por una menor.

El punto es que los gobiernos nacionales llegan a 2021 siendo organismos sumamente ineficientes, obesos, centralizados, corruptos e incapaces de resolver los grandes temas. Frente a esto, surgen tecnologías disruptivas como el blockchain que apuestan por la descentralización. Su objetivo en parte es brindar mayor poder de decisión al individuo retirando precisamente ese poder centralizado de los gobiernos; buscan crear individuos soberanos en contraposición a gobiernos soberanos.

Estas tecnologías pondrán a los gobiernos nacionales en un escenario de too big to fail, dado su tamaño y complejidad. Cada vez más, estos cotos descentralizados serán mejores que los gobiernos para resolver problemas, la tecnología está de su lado.

En todo caso, serán los gobiernos locales los que perduren dado que son los que tienen contacto cotidianamente con los ciudadanos. Los gobiernos nacionales paulatinamente pasarán de ser too big to fail a too small to thrive (muy pequeños para sobresalir).

El siglo XXI será escenario de cambios radicales en nuestras vidas. Blockchain, inteligencia artificial, energías renovables, ingeniería genética y más. La penetración de la tecnología disruptiva en nuestras vidas apenas comienza. Pronto hablaremos menos de gobiernos soberanos y más de individuos soberanos.

*- El autor es abogado y estudiante de maestría en administración y políticas públicas.