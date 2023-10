¿Tiene futuro el Frente en BC?

El Frente Amplio por México (FAM) que integraron el PAN, el PRI y el PRD para participar en la elección de 2024 tiene sus expresiones locales en algunas entidades, como en Baja California, pero ¿realmente está en condiciones de competir y disputarle a Morena los cargos que estarán en juego a nivel local?

Para responder esta pregunta hay que empezar por saber cómo está cada partido que integra esta coalición. El PAN, que es el partido que gobernó el estado en los últimos 30 años, está prácticamente desecho después de haber perdido el poder en manos de Morena. La derrota electoral de 2019 lo hundió y lo fracturó más de lo que ya estaba.

Ya sin poder, sus fracciones políticas se multiplicaron. Algunas micro corrientes se integraron a Morena, al principio atraídos por Bonilla y después por la gobernadora Marina del Pilar y en particular por su esposo Carlos Torres, que había militado en el partido blanquiazul. Otras se mantienen agrupadas alrededor del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, que sigue ejerciendo influencia no obstante su fracaso como titular del ejecutivo.

Otras más se quedaron en una especie de limbo, algunas se alejaron o de plano ya han desertado de las filas de ese partido, algunas más se han integrado alegremente a Morena, como es el caso vergonzoso de Óscar Vega Marín, ex candidato del PAN al gobierno del estado.

El hecho es que todos o la mayoría de estos grupos y grupitos intentan estar en el Frente no sólo para participar en la coyuntura electoral, sino para obtener una candidatura o algún cargo, como es el caso del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, y de otros como el de Gustavo de Hoyos Walther, más ligado a Kiko Vega en la entidad.

¿Qué significa esto? Pues que el PAN, los panistas o ex panistas, no aportan unidad al Frente y trasladan sus conflictos a un organismo político que lo primero que necesita mostrar es que están unidos y compartiendo intereses comunes. El PAN, así como está, es un lastre para el Frente, desafortunadamente. Y no hay nada que permita suponer que el problema se va a resolver.

Por el lado del PRI las cosas están igual o incluso peor. El triunfo de Morena en la entidad contribuyó en gran medida a colocar al PRI local en una situación límite, por la sangría que sufrió de algunos cuadros políticos que se cambiaron de camiseta y se fueron a Morena, antes y después de ganar el gobierno. Ahí está el caso connotado de Fernando Castro Trenti, y de muchos otros que abandonaron las filas de su partido. El resto del priismo entró en una etapa de inanición, por lo que el PRI actual tampoco aporta nada al Frente en términos de candidaturas o de votos.

Finalmente está el PRD, el tercer partido que integra el Frente Amplio en BC, pero en realidad es un partido que se ha desintegrado en los últimos años, pues una gran parte de sus militantes se fueron a Morena antes y después del triunfo de este partido, como ya se sabe. El PRD es un fantasma en la entidad, por lo que su aporte al Frente es casi nulo.

Pero entonces, ¿qué es el Frente Amplio en BC? Es la vieja clase política que sigue atrincherada detrás de estos membretes que ya ni siquiera llegan a partidos. Simplemente hay que ver el Comité que se formó originalmente para organizar el Frente en la entidad, con los mismos representantes de siempre, gente sin ninguna representatividad política, sin reconocimiento, sin ningún papel en los asuntos públicos locales.

Gente que está ahí para conseguir una candidatura, algún cargo de algo o simplemente para mantenerse en la actividad política y esperar a que la candidatura de Xóchitl Gálvez les rebote algún beneficio si le va bien.

Es la clase política local que no ha podido cambiar y quiere seguir aferrada a sus puestos en la burocracia de los partidos o de lo que queda de ellos. Es la vieja clase política que le impide la entrada a los más jóvenes y que a pesar de la crisis de los partidos y de la situación particular que vive el país con la llegada de López Obrador a la presidencia, buscan ser postulados para ocupar cómodamente una curul ya sea en la cámara de diputados o del senado.

Lo mismo sucede en todos los demás partidos, incluso en Morena, en donde las élites partidistas mantienen el control de las organizaciones y reparten los puestos de elección popular, eligen dirigentes o definen alianzas con otros partidos. No es un cambio lo que estamos viendo en el ámbito político; es una descomposición general que arrastra a todos.

El Frente en BC está en medio de este pantano. La vieja clase política jamás le va a abrir la puerta de la participación y de las decisiones políticas a los ciudadanos, como ya hay bastantes ejemplos. Esto es algo que puede alejar a los votantes de Xóchitl Gálvez y reducir su capacidad de competir por la presidencia.

No puede construirse una oposición al gobierno con retazos políticos.

*- El autor es analista político.