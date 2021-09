Termina temporada regular

La de este domingo será la última jornada del rol regular del torneo que la Liga Amateur de Béisbol de Tijuana dedica a Clemente Rincón, que es de los patrocinadores que más alegremente abre la cartera para armar sus equipos. Clemente tiene equipo en el torneo, San Ysidro Imprenta, el último en registrarse, aprovechando la desbandada que hubo en el conjunto Venados, que estaban armados hasta los dientes, pero hubo problemas internos. Varios equipos del circuito colorado han traído a jugadores profesionales y antes de que se reportaran a sus equipos, los leales aficionados pudieron ver en acción, entre otros, a Manny Barreda, quien por fin llegó a la gran carpa, enfundado en el uniforme de los Orioles de Baltimore, lanzando para los Royals. Han desfilado otros peloteros, que se fueron a la Liga Mexicana y al terminar la temporada, con la coronación de los Toros de Tijuana, superando en la Serie del Rey a los Leones de Yucatán, ya están de nuevo por acá. Dándole una revisada al rol dominical, lo mejor estará en el diamante del Ángel Camarena Romo, uno de los dos escenarios que remodeló el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, metiéndole muchos billetes. El proyecto era que ahí se jugaran los eventos mundiales, lo mismo que en el Luis García, pero los torneos nunca se hicieron, pospuestos a causa de la pandemia, pero la obra ahí quedó, para comodidad de quienes siguen de cerca las acciones que se desarrollan en el circuito rojo. Aunque, también hay que apuntarlo, además de los mundiales, David González Camacho tenía la intención de dotar de un escenario digno a los Industriales de Otay, conjunto que jugará en la Liga Norte de México. Por cierto, los Industriales pondrán incluir en sus planes a Óscar Robles, pues los Tigres de Quintana Roo no le renovarán contrato. Los juegos importantes, de los que apuntamos, son los de Leones ante Publicidad Márquez, que llegarán bien reforzados a la postemporada y el partido de Toros y Guerreros, que en la presenta campaña ha perdido más juegos que en varios años en la Liga Municipal. La actividad en el Horacio Verdugo a cargo de Tigres y Atléticos, éstos con etiqueta de víctimas y Cardenales choca con Ostioneros, el equipo que comanda Arturo Amaya, con el suficiente talento juvenil para sorprender a cualquiera. En el Luis García, Panadería Santa Cruz luce como favorito para imponerse a los Osos del Cetys Universidad y Royals van con Venados. Los que gustan de asistir a la pelota del circuito rojo se darán un banquetazo en la postemporada, pues los equipos llegan reforzados hasta los dientes, en busca de coronarse. Con los resultados de la jornada dominical se definirán las posiciones que ocuparán los equipos en la postemporada. Compromisos de trabajo nos impiden asistir a esta jornada, pero en los play off no perderemos detalle, ya que se juega pelota de mucha calidad, como ha sido por siempre en el circuito colorado. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sigan cuidándose, cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, aunque ya hayan recibido las vacunas y los renuentes, que se niegan a recibir sus dosis, quédense en casa, así ayudan más.