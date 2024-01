¿Tenemos en México más días festivos que en Estados Unidos?

En la región fronteriza continuamente estamos al pendiente de los días feriados de ambos países, debido al importante intercambio comercial en todas las industrias, incluyendo la turística, gastronómica, así como de turismo médico.

También en la industria de manufactura frecuentemente nos preguntan desde los corporativos extranjeros: Y ahora, ¿qué festejan? Sin embargo, debemos saber que en México tenemos menos días festivos obligatorios que en otros países vecinos como Estados Unidos y Canadá.

Anualmente en México se tienen siete días festivos obligatorios fijos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Cuando hay elecciones federales como lo será este año, son ocho y cuando hay también cambio de presidente, como lo será en este 2024, son nueve días festivos de observancia obligatoria.

1) El 1 de enero, año nuevo.

2) El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana.

3) El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez.

4) El 1 de mayo, día del Trabajo.

5) El 2 de junio, día de jornada electoral.

6) El 16 de septiembre, día de la Independencia.

7) El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana.

8) El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Por cierto, este año 2024 deberá hacerse una actualización en la ley ya que será el 1 de octubre.

9) El 25 de diciembre, Navidad. Como ven, hay fechas como el 1 de mayo y el 16 de septiembre que son fijas y no se cambian a lunes, por lo tanto, cuando por mala suerte caen en domingo se pierden. Por consiguiente, hay años como el 2023 en el que tuvimos menos días feriados. Este año de 2024 será de buena suerte ya que ninguno cae en domingo y todas las fechas festivas se podrán disfrutar en familia.

Adicionalmente, algunas empresas, así como escuelas y bancos, también consideran algunas festividades religiosas como el jueves y viernes santo, el 2 de noviembre día de muertos y el 12 de diciembre día de la virgen de Guadalupe, sin embargo, esos días no son obligatorios conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Coincidentemente, el 12 de diciembre en México se celebra el Día Nacional del Banquero, con el objetivo de reconocer el trabajo de los empleados que se dedican al sector financiero, por lo que en esa fecha están cerrados los bancos. Igualmente, algunos contratos colectivos de trabajo tienen pactado con el sindicato días adicionales a los que marca la Ley Federal del Trabajo.

Otra fecha opcional es el 10 de mayo, día de las madres, festividad en la que en México se da una situación única en el mundo ya que no se cambia a domingo, si no que se celebra en el día que caiga, así sea entre semana.

Este año será viernes. Volvemos a lo mismo, aunque no es obligatoria, es común que no se labore, al menos medio día. Entonces, si consideramos solamente los días festivos obligatorios, la respuesta es no.

En México no tenemos más días de descanso obligatorio que otros países, incluyendo a Estados Unidos, sin embargo, si tenemos al menos siete días al año en el que los miembros de la familia pueden disfrutar y coincidir en un día adicional de esparcimiento y convivencia.

*- La autora es Contadora Pública Certificada especialista en Seguridad Social.