Ted Williams muy honorable y Joe DiMaggio no lo fue

Steve Bloom, querido compañero periodista del diario “Frontera”, de Tijuana, opina acerca de mi columna del domingo, “Por qué Joe DiMaggio en vez de Ted Williams”…: “Yeah maybe 56 in a row was good enough to win the MVP. But. Ted was a more honorable man. Fighter pilot in WWII and Korea. Taught more people to hit than almost any other player. He also hit .400 in a war shortened season in the 1950’s, homered in his last at bat and faced more shifts than anyone.

“A man’s man. The Clint Eastwood of baseball. Ted Williams”.

Amigo EseBe…: Absolutamente cierto, “Ted fue un hombre más honorable” que DiMaggio. Williams fue piloto estelar en dos Guerras (1943,1944 y 1945 y después, 1952 y 1953); DiMaggio, con menor rango, estuvo de servicio tres años en la II Guerra, 1943-44, se casó con os actrices, fracasó las dos veces y pasó a ser parte de la mafia de Nueva York. Pero todo eso ocurrió después de 1941; y además, el premio de Más Valioso solo tiene que ver con lo hecho en el terreno el año de la cosa. Lo siento, Steve.

Marco A. Martinez G. de Ures, Sonora, pregunta…: “De haber jugado en Grandes Ligas, ¿qué nivel hubieran tenido los siguientes peloteros cubanos?”… Y se manda con una lista de 35.

Amigo Marco…: “Hubieran” no cuenta para nada. Y tu lista es muy larga para esta columna.

Mario R. Giordano, de Caracas, pregunta…: “¿Por qué no eligieron los periodistas a Arky Vauhgn para el Hall de la Fama? Preparando mi tesis de grado encontré que fue shortstop y tercera base de Piratas y Dodgers, desde 1932 hasta 1948, menos tres años que pasó en la II Guerra. 11 veces bateó sobre 300 (385 en 1935), y dejó promedio de 318. En 1968, su último año de candidato, obtuvo apenas el 29.0% de los votos. Pero fue elevado por el Comité de Veteranos en 1985.

Amigo Mayo…: Muy buen pelotero, pero no fuera de serie. Y, otra vez, si los números lo fueran todo, no haríamos falta más de 400 electores de toda la Unión trabajando año tras año.

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta…: “¿Por qué Lew Fonseca no esta en el Hall de la Fama, si dejó unos documentales históricos de las Grandes Ligas que son inmejorables?”.

Amigo PeEle…: Cierto. Muy buenos documentales. Pero no hay sitio en Cooperstown para los cineastas.

