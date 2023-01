¿Team Rolex o team Casio?

Bastante polémica ha generado la nueva canción de Shakira en colaboración con BZRP llamada “Music Seassons 53”, se estrenó el pasado miércoles y ya cuenta con más de 17 millones de reproducciones en YouTube.

No esperaba, siendo honesto que volvería a dedicar una canción a su ex pareja Piqué, el año pasado lanzó “Te felicito” con Rauw Alejandro, que me gustó mucho, pero no fue así con “Monotonía”, ya que la bachata no es de mis géneros preferidos y la letra muy sufrida, su video fue tendencia también y se crearon infinidad de memes.

Opiniones divididas he encontrado en las redes sociales de mis amigos y contactos, las mujeres en su mayoría la apoyan, están de su lado, se identifican, pero mi muy humilde opinión es que no hay necesidad de explotar el tema de su ruptura una o dos canciones está bien, ¿pero una tercera? ¿Cómo para qué?

Obvio hay un por qué y es una fuerte ganancia económica, sin duda, monetizando el dolor, el engaño, ¿pero sabemos realmente lo que pasaba en la casa de ambos? Shakira es una gran estrella, conocida en casi todo el mundo, sabemos que le ha dedicado canciones a De la Rúa, Osvaldo Ríos, sabe cómo y dónde llegar al punto de identificación con sus seguidores.

Me brinca también la letra con frases muy directas y hasta agresivas como la comparación de los relojes, es una señora de 45 años, con una gran trayectoria y éxitos radiofónicos al por mayor, obvio este concepto de su nueva canción se llama “tiraderas” y de eso se trata de “tirar”.

Ojalá regrese la Shakira de los noventa, la que componía otro tipo de canciones, la que hacía vibrar con sus antologías y que se vuelva a enamorar porque lo tiene todo, pero que ya no le dedique canciones ni de amor, ni desamor, aunque definitivamente es lo que vende y al parecer es parte de su terapia para sacar toda su frustración.

Sabe de mercadotecnia, lo sabe perfectamente, ya que todos estamos hablando de ella.

Muchas gracias por su espacio, los invito a que me sigan en Instagram estoy como danieldelatorretj y en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa.