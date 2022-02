Te pido perdón ¡voté por AMLO!

En el 2017, como consecuencia de un frívolo Peña Nieto con la corrupción imperante en su gobierno y un PAN destrozado por el pleito de Anaya con los Calderón (que terminó en el agandallamiento de la candidatura presidencial), no vi para dónde mas voltear: AMLO se convirtió en mi opción de voto en la elección de 2018.

¡Qué gran equivocación!. El hombre que buscó y buscó la Presidencia de la República y prometió “purificar” la vida pública, resultó casi igual y quizás peor (eso nos lo dirá el tiempo) que sus antecesores.

Pero no solo estoy arrepentido de no valorar las otras opciones con mayor detenimiento y escuchar los argumentos en contra (sobre todo su pasado) sino de haber promovido el voto a favor de Andrés Manuel. ¡Le pido perdón a todos los que optaron por hacerme caso!

Tengo cinco razones del porqué estoy tan arrepentido. Primero, su bien sabida “afición” y empeño en dividir a los mexicanos. Para el Presidente solo hay dos bandos: los que están con él y los que están contra él. Que forma tan mas superficial e inverosímil de gobernar. México se distingue por arropar a lo mas diverso y hoy, hasta un primo hermano, regidor por Morena, me dijo el otro día: “ustedes” no entienden. Me cagué de la risa y también quise llorar.

Segundo, la institución presidencial terminará hecha añicos cuando concluya este período. De por si Peña fue un Presidente muy vilipendiado, con López las cosas han ido a peor. Un hombre

que no puede ni representarnos dignamente ante cualquier dignatario y además aparenta no distinguir entre la gimnasia y la magnesia, no se gana el respeto de nadie.

Tercero, el falso discurso contra la corrupción. Podríamos intentar tapar el sol con un dedo, pero tú y yo sabemos que tan corrupto es este gobierno como el anterior. Un dato es muy revelador: el 80% de las compras gubernamentales son por adjudicación directa y todos sabemos lo que ello significa: escoger a los amigos como los proveedores. Tan sólo el 2020, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el ejercicio del gasto por mas de $60 mil millones de pesos. Obvio.

Cuarto, el espantoso manejo de la economía y el incesante parloteo del “vamos bien”. La inflación está por los cielos, la creación de empleos por los suelos y el desprecio a los agentes generadores de economía es incesante. No hay apoyos para empresas, como en otros países, pero tampoco condiciones para hacerlas crecer o dar confianza a los inversores.

Quinto, el desprecio absoluto por la Ley. Si, esa ley que juró proteger cuando protestó como Presidente de la República. El episodio mas reciente violando varios artículos de la Constitución y las leyes que de ella emanan al dar a conocer información privada de particulares, es la cereza del pastel de muchos pisos.

Quiero decirlo claramente: a mi ni me cae bien ni me cae mal el Presidente López, sino todo lo contrario, solo que estoy en desacuerdo con su estilo personal y sobre todo con su forma de gobernar.

Aún cuando hay algunos aciertos que reconozco (como el incrementar pensiones y becas), tenemos 3 años estando mal y de malas, con poca credibilidad internacional, con mucha mayor violencia y criminalidad, con una inflación desbordada, con un incremento sustancial en el número de pobres pero eso si, un Presidente muy popular. Un pueblo que vive “feliz” (según las múltiples encuestas que indican un 60% de aprobación a su gestión) pagando mas por la despensa diaria, por el gas, la gasolina y por cualquier insumo para sobrevivir. Que pena con todos ustedes. Me siento corresponsable.

* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.