¿Talento por herencia?

En décadas pasadas algunos hijos de artistas famosos hicieron el intento en el mundo de la música, entre ellos, Angélica Vale, Arturo Vázquez, Chantal Andere, Coco Levy, Héctor Suárez Gomís, José Cantoral, Juan Pablo Manzanero, José Joel, María Elena Leal, Vicente Fernández Jr, José Manuel Figueroa, entre otros, pero no pudieron con la sombra de los padres.

Hace unos días escuché en la radio una canción de Camilia Fernández llamada “Todo”, me gustó mucho que haya decidido por fin dedicarse al género ranchero, ya que le quedó muy bien la canción, recordemos que sus propuestas anteriores no funcionaron y este tema sí está funcionando.

Por fin le dio “al clavo” como decimos y hablando de esta familia, los otros hijos menores de “El Potrillo”, o sea Emiliano y Valentía se presentaron recientemente bajo el nombre de Tinu x Emi, con un concepto pop urbano del tema “Deja Vu”, pero a tres semanas de estar en plataformas como YouTube solo tiene 500 mil vistas, a pesar de que la canción es pegajosa y rítmica.

Hablar de Ángela Aguilar es tema controversial, si bien la chica es talentosa, siento yo que no conecta con la gente y no por sus comentarios defendiendo a su papá o cuando habla de su vida privada, o de que es 25% argentina, no, no es por eso, es de esas personalidades que les falta simpatía con el público.

En cambio, su prima Majo Aguilar poco a poco se va abriendo camino, su voz es muy particular y ya es la que interpreta el tema de entrada de la telenovela “Nadie como tú” de Televisa, además ya tuvo su primera nominación al Grammy Latino.

Mía Rubín Legarreta es otra chica a la cual no le han logrado encontrar un género musical que le quede, es otra propuesta que no tiene conexión con la gente, por más apoyo que tenga de sus papás.

El hijo de Susana Zabaleta, Matías Gruener, perteneció a un grupo pop coreográfico llamado Lemon Grass, pero no sucedió nada y se perfiló por la actuación y actualmente participa en una película que está en los cines, llamada “Héroes”, que ha recibido críticas muy negativas, yo no la he visto.

Daniela Díaz Ordaz, es la hija de Daniela Castro y también está debutando como cantante con el nombre de Danka, recordemos que la actriz de “Cadenas de amargura”, grabó un disco llamado “Desencuentro” allá por 1999, pero no tuvo el éxito esperado.

Muchas gracias por su espacio, que tengan un excelente fin de semana y los invito a que me sigan en Instagram como @danieldelatorretj y en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa.