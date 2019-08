Sistema ‘a modo’

Apenas hace unos días se cumplieron nueve años de instaurado en Nuevo Sistema Penal en Baja California y esta fecha pasó sin pena ni gloria para las autoridades estatales, tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Poder Judicial y las municipales.

Hay quienes consideran que en realidad no hay nada que celebrar, puesto que el sistema penal acusatorio se “vendió” como la panacea, pero a la hora de la hora, a nueve años de distancia, ya adolece de los mismos vicios que su antecesor, el sistema tradicional.

Para nadie es un secreto que en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo durante casi seis años de la ex fiscal Perla del Socorro Ibarra Leyva, y ahora en manos de Cristian Colosio Lule, hay miles y miles de denuncias sin ser atendidas, otro tanto han pasado al “archivo muerto” de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas y otras a conciliación.

En el Poder Judicial del Estado, la situación no pinta nada bien. Las audiencias son fijadas a meses de distancia, cuando originalmente se había anunciado como un sistema ágil, los juicios orales son programados a un año o más, los administradores judiciales se convirtieron prácticamente en los jefes de los jueces, cuando debería ser al revés.

Pero en fin, ya se sabe que una cosa es cómo lo plantean las autoridades y otra el resultado.

Por cierto, el juez de Control que dictó la prisión preventiva para la ex titular de Sedatu, Rosario Robles, sigue recibiendo críticas, puesto que precisamente en el sistema penal acusatorio se supone que la cárcel es la última opción, solo en casos excepcionales.

En el caso de Robles a pesar de que no había delito grave que ameritara prisión preventiva, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió de motu proprio darle un escarmiento, aunque había otras opciones ofrecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, como la reclusión domiciliaria, la colocación de un dispositivo electrónico, una fianza muy alta, entre otras.

Con razón el sistema penal acusatorio está empezando a agarrar mala fama, tanto por lo que pasa en Baja California como por la acción tomada por el juez Delgadillo, quien tampoco se vio imparcial al “sugerir” se cite a José Antonio Meade y a Enrique Peña Nieto.

Iban tras cooperación

Luego de que hace unos días las autoridades por fin liberaron de manifestantes a las casetas de cobro en la Entidad, ayer un grupo de manifestantes intentó volver a alzar las plumas y a cambio pedir cooperación.

Cabe recordar que la semana pasada, primero las tres casetas de Capufe de Zona Costa regresaron a la normalidad, después la de Tecate y al final la de El Hongo.

Y es que durante meses diversas agrupaciones las tenían secuestradas, dejaban libre el paso pero a cambio pedían cooperación.

Esto ya era todo un negocio pues incluso hubo protestantes que se peleaban por la toma y con ello de las propinas que la gente pudiera dar.

En un inicio para algunos conductores resultaba como una gracia, el tener la “suerte” de que estuviera libre y pagar de manera opcional una propina o menos.

Pero con el paso de las semanas esa cooperación voluntaria se volvía casi a fuerzas por parte de quienes ahí se colocaban.

Además, hubo quienes razonaron y vieron la parte de que las carreteras no tendrían mantenimiento si no se pagaba la cuota, los baños de las mismas estaban en malas condiciones y además no habría seguro de viajero en caso de incidencias.

Tardaron en hacerlo pero lo hicieron, las autoridades los levantaron.

Pero ayer integrantes del autodenominado grupo “Desobediencia civil pacífica” intentaron adueñarse del lugar, levantaron las plumas y empezaron con su cuota voluntaria.

Sin embargo, al ver que no se iban, los quitaron y detuvieron a tres de los manifestantes.

Al parecer ahora sí será en serio que no permitirán que estos grupos se apoderen de las casetas.