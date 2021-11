Sintió pena por los Astros 2021

.-o-o-o-o

Como es costumbre, hoy miércoles, es Día del Correo. Y lo será hasta el viernes por exceso de correspondencia. Por favor, infórmame desde cuál pueblo o ciudad escribes. Muchas gracias.

Oswaldo Di Giorgi, de Santa Fe, Argentina, comenta…: “Sentí pena por los Astros, porque les costó mucho anotar las carreras necesarias para ganar la Serie Mundial. Pero, ¿es que prohibieron el toque de bola? En el primer inning del último juego había dos en bases sin out y, aunque el tercer bate se considera el de mejor promedio, podía mover los corredores, para darle la oportunidad al cuarto bate de traer, por lo menos, una carrera con un fly de sacrificio. El mánager, Dusty Baker, no ordenó el toque de bola jamás. Se empobrece el espectáculo cuando no usan las herramientas tradicionales. Y por favor, cuando no esté aquí, escríbanos desde El Más Allá”.

Amigo Chaldo…: De acuerdo. Solo que en el primer inning, no se suele tocar la bola.

Baudilio Lagos, de San Cristóbal, pregunta…: “¿Cuál es tu equipo favorito de Grandes Ligas, cuál es el pelotero que más has admirado, y quién es, para tí, el mejor de todos los tiempos, cuál ha sido el momento más emocionante que hayas vivido como periodista y como fanático, y por qué se le llama Serie Mundial si juegan solo equipos de Estados Unidos?”.

Amigo Yiyo…: Preguntas vía ametralladora. Así, que me siento ametrallado. 1) No tengo equipo favorito. 2) Los más completos de todos los tiempos, Willie Mays, Joe DiMaggio, Roberto Clemente, Mickey Mantle y Alex Rodríguez. 3) Cada una de las 45 Series Mundiales que ví desde los palcos de prensa, fueron momentos, en extremo, emocionantes. 4) Serie Mundial en Estados Unidos sólo quiere decir, competencia máxima. Jean C. Flores S. de Petare, pregunta…: “¿Votará Ud. por Buster Posey para el Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo JotaCe…: Lo ignoro. Dentro de cinco años será cuando podré responderte.

Egidio Vásquez, de Valera, pregunta…: “¿Ha habido algún otro equipo, como los Nationals de 2019, que haya ganado la Serie Mundial sin haber obtenido ninguna victoria como home club?”.

Amigio Gigio...: Caso único hasta ahora. Alejandro Hernández, de Cascajales, Lara, pregunta…: “¿Cuáles son las condiciones de los equipos ganadores de la Serie Mundial para la entrega de las sortijas al personal?”.

Amigo Alejo…: No hay condiciones. Los ejecutivos deciden a quienes entregar ese premio. Muchas veces, hasta los narradores las reciben.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.