Quien sorprendió a todo mundo con la idea de crear su propio sindicato fue la ex-dirigente del Sindicato de Burócratas y ex-diputada por el PAN, Victoria Bentley Duarte.

Y es que luego de que el Tribunal de Arbitraje le entregara la toma de nota a Lázaro Mosqueda como dirigente del Sindicato de Burócratas de Mexicali y expulsara a Bentley Duarte, ahora la ex-legisladora dice tener todo listo para crear un sindicato estatal que compita con el actual.

Recordemos también que hace unos días una fotografía recorrió redes sociales donde aparecían quienes podrían conformar dicho sindicato, y entre estos resalta la presencia de la ex-oficial mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Maribel Avilez.

Por cierto, que a quienes no les cayó en gracia la noticia fue a la dirigencia del propio Sindicato de Burócratas que encabeza Arturo Gutiérrez Vázquez, quien incluso realizó una rueda de prensa en Mexicali acompañado de los dirigentes de cuatro de los cinco municipios para afirmar que no le temen a la conformación de un nuevo sindicato, y que la ex-líder sindical no cumple los requisitos para formarlo.

Hay que recordar que Victoria Bentley fue dirigente sindical de Mexicali y el Estado, por lo que tiene algo de experiencia en el tema, algo que parece incomodar a los sindicatos de burócratas.

No sería la primera vez que se forme un nuevo sindicato el cual actúe de manera paralela, hay que recordar al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, quien también tiene maestros al igual que el SNTE.



Siguen las marchas

Tal parece que nunca faltan los motivos para manifestarse públicamente en Tijuana. El pasado sábado se realizó en Tijuana (Y de manera simultánea en Mexicali y Ensenada) una marcha en favor de la familia tradicional, es decir en contra de la unión legal de dos personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de estos. Aunque la convocatoria se quedó por debajo de sus expectativas, pues solo se presentaron aproximadamente 200 manifestantes, el grupo tuvo la oportunidad de exponer su punto.

Este domingo en Tijuana se realizó una nueva manifestación, esta vez en favor de la paz. La asistencia se incrementó visiblemente, de acuerdo a las autoridades de seguridad pública que estimaron la participación de alrededor de mil personas.

Clubes de motociclistas, colegios, y asociaciones civiles se sumaron para expresar su rechazo a los hechos violentos que continuamente se registran en Tijuana y cuyo saldo rojo suma ya mil 651 homicidios en 2019. Es verdad que difícilmente este tipo de expresiones reducirán por si mismas la incidencia delictiva en la ciudad, pero al menos esperan llamar la atención de las autoridades haciéndoles saber que están pendientes de su trabajo ... o de la falta del mismo en materia de seguridad.



Un cercano final

Tal parece que esa telenovela que se empezó a escribir entre Rosarito y Ensenada hace años y que lleva por nombre Santa Anita está por llegar a su final.

Ayer le informábamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso como fecha el 30 de noviembre próximo para que quede listo el estatuto territorial, documento que definirá a cual de los dos municipios pertenecerá esta zona que por años ha vivido en el limbo legal y cuyos residentes no se sienten "ni de aquí ni de allá".

Activistas que han mantenido una lucha de años por la certidumbre territorial de la zona, confían en que el Congreso del Estado definirá de una vez por todas y de manera definitiva el territorio de Rosarito, que termina en el poblado de Santa Anita, ya que los límites llegaban a ese punto, desde que este Municipio era delegación de Tijuana.