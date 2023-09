El evento para conocer los resultados de la encuesta del proceso de Morena, inventado por el presidente para elegir a su “corcholata” para liderar la “Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T” efectuado en Ciudad de México se desarrolló tal como se esperaba, sin sorpresas.

Desde hace meses ya estaba cantado que la candidata a la Presidencia de la República por el partido de mandatario nacional era la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México, así que no hubo nada raro, porque tenía el apoyo de Palacio Nacional y eso lo sabían los otros “aspirantes” a coordinar la 4T, quienes sólo estaban de comparsa, claro que con el incentivo de recibir el “hueso” ofrecido por el Presidente, aun cuando para ese entonces ya no estará en el cargo.

Así que al concluir Morena el proceso para elegir a su candidata para 2024, con el nombre de “coordinadora para defender a la 4T” para simular respetar la Ley Electoral, es simplemente una obra para parecer democráticos.

Ya concluido este proceso viene lo interesante, que será saber si el supuesto aspirante inconforme, se disciplina, se queda callado o mantiene esa rebeldía aun cuando le entregue el “bastón de mando” a quien quiere sea su sucesora a como dé lugar.

A partir de ahora a pesar de que contará con el apoyo del Estado para su campaña, debe tomar en cuenta que la oposición a la que se daba por muerta hace unos meses, resucitó gracias no a los partidos políticos, sino a su ahora abanderada,

quien si sigue como hasta ahora y sube más sus bonos, puede meterle un buen susto con una elección donde los re

Claudia Sheinbaum Pardo Marcelo Ebrard Casaubón, López Obrador Sheinbaum Pardo, Gálvez Ruiz, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón Xóchitl

sultados sean muy cerrados, así como cuando por unas décimas en 2006 contra el panista

desde entonces su acérrimo enemigo. perdió

López Obrador Felipe Calderón Hinojosa,

TRANQUILIDAD BAJO AMENAZA

Sin duda que unos de los atractivos turísticos de Baja California, tanto para locales como para extranjeros, principalmente del sur de California y Arizona, son sus atractivos naturales, como los kilómetros de playa y sus sierras cubiertas de vegetación que invitan a los amantes de la naturaleza a acudir para disfrutar del panorama, lejos del ruido de las zonas urbanas y de la contaminación lumínica.

Desde las sierras de la entidad es posible durante las noches despejadas disfrutar del espectáculo de ver a simple vista la Vía Láctea, la galaxia donde vivimos sin saber si estamos solos o hay vida en el vecindario.

Solo que estas maravillas ahora son amenazadas no solo por la contaminación lumínica, los incendios forestales o la deforestación, sino por algo más peligroso: Los criminales organizados o solitarios, quienes con las armas ponen en riesgo a quienes osan entrar por esos caminos para disfrutar por horas o a veces días las riquezas naturales de Baja California, tal como ocurrió el pasado fin de semana en la Laguna Hanson.

Durante los últimos meses han llegado miles de soldados a Baja California, pero quizá sea necesario replantear a dónde son asignados, porque darían más resultado yendo tras esos peligrosos delincuentes en terrenos inhóspitos porque para eso están entrenados, que andar en convoyes persiguiendo borrachitos o adictos a las drogas en los “picaderos” de las ciudades.

Las autoridades no deben permitir que los criminales se adueñen de esas zonas serranas y alejen a los ciudadanos de bien o los despojen de sus pertenencias o, peor aún, de sus vidas.

Por cierto, hay unas imágenes que han circulado en redes sociales tomadas por paseantes, donde se aprecian vehículos quemados a lo largo del camino hacia Laguna Hanson y señales viales perforadas por las balas. Todo esto da un pésimo aspecto porque parece “tierra de nadie” porque ninguna autoridad se pone las pilas para quitar los vehículos y reponer los señalamientos.

Eso sí, el martes, luego de anunciarse que se cerraba el atractivo, las autoridades rápidamente pusieron manos a la obra para decir que reforzarían la seguridad y que seguirá abierto.