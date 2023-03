Sin shift los juegos serán más largos

-o-o-o-oLa pregunta de la semana…: Los japoneses, sin barbas, sin melenas, ni clinejitas con bolitas de colores en la cabeza, ni otros ridículos guilindajos, han ganado tres de los cinco llamados Clásicos del Beisbol que se han jugado. ¿Cómo se escribe y cómo se pronuncia beisbol en japonés? La respuesta…: Se escribe, 野野; se pronuncia, Yakyū. Dato histórico. Este año, el primero de septiembre, hará 80 años de la aparición del primer japonés en Grandes Ligas, el lanzador derecho, Masanori Murakami, con los Gigantes de San Francisco.

Pregunta inocentona. “¿Qué es mejor para el beisbol y para Venezuela, la reciente visita de José Altuve al quirófano, o que José Altuve hubiera permanecido fuera del llamado Clásico?

Contradicción manfrediana. El comisionado, Rob Manfred quiere menos carreras para que los juegos sean más cortos y así complacer a sus socios de ESPN y FOX. Pero Manfred prohíbe el shift a partir de la temporada por comenzar. Si menos estrategia defensiva, más carreras, y por lo tanto, juegos más largos. Me da la impresión de que el comisionado no tiene idea de lo que es el beisbol… Digo yo, ¿no?

Otra del caballero. Aumentó en tres pulgadas el tamaño de las almohadillas, lo que facilitará el robo de bases. Más robos, más carreras, juegos más largos.

-o-o-o“Agradezco tanto a quienes me han prestado dinero, que no tengo con qué pagarles”… Suso.-o-o-oDe los Angelinos. Shohei Ohtani abrirá mañana viernes un juego en los entrenamientos, pero a nivel Triple A. Y Mike Trout regresó a Anaheim y no jugará en los entrenamientos, hasta la Freway Series, frente a los Dodgers.

‘Ta barata, dame dos. En Yankee Stadium venderán ahora unas hamburguesas llamadas Aaron Judge. Cada una costará 20 dólares. Y sólo servirán 99 por juego. Serán tan grandes que una podrá satisfacer a dos personas. Y las adornarán con queso, una salsa de 20 sabores y cebollas caramelizadas.

¡Bienvenido! Con los Medias Rojas el colombiano de Sincelejo, Jorge Alfaro, de 29 años. Será el segundo receptor, por la lesión de Connor Wong. En siete temporadas, Alfaro ha jugado con Phillies, Marlins y Padres.

--o-o-“Las tres grandes preguntas… ¿Cuál es el tamaño del poder de Dios?... ¿Qué es lo que ocurre en El Triángulo de las Bermudas?... y ¿Dónde está el cerebro de Donald Trump?”... Raymond Beyoni.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

