Sin importancia las décadas de Miñoso

como toda la semana, es Día del Correo, por exceso de correspondencia.Ulises Achong B. de Culiacán, pregunta…: “¿Por qué y cuándo Orestes (Minnie) Miñoso fue vetado por el comisionado, Fay Vincent, y merece Miñoso estar en el Hall de la Fama?”.

Amigo Chiche…: Ocurrió el 1990, cuando los Medias Blancas querían activarlo, para que jugara en seis décadas, cuando ya había cumplido sus 64 años.

Había sido outfilder en Grandes Ligas, con cuatro equipos entre 1949 y 1964 y fue a jugar a México. En 1976, Bill Veeck lo activó para tres juegos, con el fin de que apareciera en cuatro décadas, en 1980 lo puso a jugar en dos fechas, para las cinco décadas. Finalmente, Vincent frenó el intento de las seis décadas. Realmente, pocos o nadie, ha tomado en cuenta esa patraña. “La reaparición no habría sido por el mejor interés del beisbol”, argumentó Vincent, con razón… Y no, Miñoso no merece estar en Cooperstown. En 1999, recibió el 14.7% de los votos necesarios, 75%, para ser elevado.

Daniel Socorro, de Maracaibo, pregunta…: “¿Qué hizo de especial Tim Raines para estar en el Hall de la Fama? Lo ví jugar a finales del Siglo pasado y comienzos de éste, y no hizo gran cosa”.

Amigo Dano…: Sí, Raines jugó entre 1979 y 2002. ¿Cuántas veces lo viste jugar desde el palco de la prensa en Grandes Ligas, cuántas veces fuiste al clubhouse antes y después de los juegos, cuántas veces estuviste en el dugout? Por Raines votó en 2017, el 87% de los periodistas. Yasier M. Fraga, de Santiago de Cuba, pregunta…: “¿Hace más de 30 años leo su columna, ya he cumplido 45, y siempre tengo deseos de preguntarle, pero dudo que desde Cuba, podamos contar con su espacio. ¿Qué dice Ud?

Amigo Chachi…: Responder a los cubanos me es tan honroso como a los demás. Amo a Cuba desde fines de los 40s cuando estudié y me gradué de periodista en La Habana. Además, tengo familiares cubanos muy cercanos y muy queridos.

Roberto García Z. de Caracas, pregunta…: “¿Ud cree que Ronald Acuña podrá terminar con 50 o 60 jonrones este año?”.

Amigo Beto…: El muchacho tiene con qué y le sobra. Todo depende de cómo supere el cansancio después de junio, porque el bate parece pesar más entonces; y también tendría que adaptarse a cómo le lanzarán en la segunda parte de la campaña. Los pitchers de Grandes Ligas no olvidan los jonrones que les sacan y menos cómo se los sacan.

