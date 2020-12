Sigue guerra en el frente

Desde que comenzaron las pláticas y negociaciones entre los distintos partidos que conforman el frente opositor (PRI-PAN-PRD-PBC-PES), el gran debate dentro y fuera de la coalición ha sido ¿quién será? el candidato que abandere la gubernatura, la mayoría ha comentado que el candidato tendría que ser el Ingeniero Jorge Hank, sin embargo, al interior se han presentado muchas resistencias.

Quienes conocen el frente opositor han destacado mucho las maniobras que se encuentran realizando el Dirigente del PAN, Enrique “Kiki” Méndez, junto al ex Alcalde Jorge Ramos Hernández y el ex diputado Carlos Torres, quienes se comentan hacen todo lo posible por impedir que su candidato sea Hank Rhon.

Se comenta que la triada panista ha buscado la manera de mandar como candidato a un personaje gris quien no posea un perfil competitivo que no le haga frente a la competencia, de ahí, dicen, que han buscado impulsar la figura de Héctor Osuna Jaime, quien si bien ha sido ex Alcalde de Tijuana y ha tenido algunos otros cargos, lo cierto es que las últimas dos elecciones donde ha competido ha demostrado que posee un escaso arrastre entre la población.

Los mismos que aseguran esto, afirman que con este logro, la dupla Ramos-Méndez asegurará una serie de prebendas al lograr colocar un candidato que no le cause ninguna preocupación a Morena, ya veremos si los otros partidos, incluso si el resto de panistas están dispuestos a caer en el juego que se dice traen estos panistas.

Podría venir AMLO

A pesar de que hace unas semanas realizó una gira de tres días por todos los municipios de Baja California, comentan que a principios de año pudiera estar en Tijuana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno Federal anunció una estrategia para disminuir los homicidios en 15 municipios prioritarios, entre los que se encuentra Tijuana.

De acuerdo a Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tijuana concentra el 6.6% de los homicidios que se cometen en el País.

Así que la posible visita del Presidente a principios del 2021 sería precisamente para encabezar una reunión en materia de seguridad.

En la conferencia mañanera el secretario técnico de la mesa de seguridad en Baja California, Isaías Bertín Sandoval, dijo que se les informó de esta visita para atender la problemática de la inseguridad.

El Presidente en su visita, se supone será acompañado de su gabinete de seguridad.

Cabe mencionar que el tema de la seguridad ha sido uno de los grandes pendientes del gobierno, así que tal parece que ya se enfocarán en atender el asunto.

Movilidad

El semáforo en rojo, los hospitales saturados, sin embargo, las calles siguen llenas. En las vísperas de Navidad, las ciudades de BC registran mucha movilidad, las principales avenidas lucen con tráfico, y qué decir de las filas para entrar a tiendas, supermercados y centros comerciales.

A pesar de que el cruce sigue siendo solo esencial, las filas siguen siendo largas e incluso hay gente que sí puede cruzar por tener documentos, y hasta echa vueltas para traer producto de Estados Unidos.

Autoridades de Salud hasta el cansancio han advertido sobre los festejos decembrinos. Así que si la gente hizo caso o no al no reunirse y cuidarse, se notará en las primeras semanas de enero.

Sin duda, el coronavirus vino a sacudir las vidas de todos, y aunque ya existen las vacunas, aún falta para que esta crisis termine.