Siete preguntas para elegir al mejor candidato

Cuando me dicen que más del 50% del electorado, aún no sabe por quién votar para la gubernatura de Baja California, en verdad no entiendo. A mí me parece de lo más sencillo. Con unas simples preguntas puedes elegir al candidato perfecto para dicho puesto. Elaboré este cuestionario para ayudar a los indecisos. Me inspiré en una frase bíblica que me encanta y aplica muy bien para la política: “Por sus frutos los conoceréis”. Para saber quién haría un buen trabajo en el futuro, hay que investigar su pasado. Piensa en cualquier candidato y pásalo por este filtro…

1-¿Qué antecedentes tiene en puestos de gobierno? (Lo anterior para saber si tiene la experiencia suficiente para el puesto) 2- Si ya tuvo experiencia en la administración pública, entonces ¿Cómo terminó su mandato y cuáles fueron sus resultados en seguridad, finanzas e infraestructura? 3- ¿Qué preparación académica o estudios tiene? (Aunque la educación académica no es determinante, sin duda ayuda a darnos una gran idea del bagaje de conocimientos que le ayudarían a tomar decisiones importantes. Así como un abogado de leyes, es vital que un funcionario conozca de administración, derecho, políticas públicas y hasta historia de México). 4- ¿Qué sabemos de su familia, hijos, parejas sentimentales y hermanos? (El núcleo familiar es una radiografía del individuo, pues resulta prioritario que entre ellos no haya ningún pillo, como el mentado “Pío”. Si sus familiares han vivido en escándalos, sin duda debería ser un foco rojo para nosotros como ciudadanos). 5- ¿Tiene deudas con la ley, con la Hacienda Pública, antecedentes penales o ha llevado una vida limpia lejos de los tribunales? (En ese punto creo que podremos estar todos de acuerdo, que, si un simple mortal tiene problemas de este tipo, no imagino cuando tenga un puesto de poder). 6- ¿Cómo están sus finanzas personales, cuánto tiene en dinero o propiedades? (Por un lado esto nos permite saber si acaso sabe bien de administración y por otro lado, si lo que tiene es producto o no de su honesto trabajo). 7- ¿Para cuántos partidos ha militado? (Porque si no le es leal a un partido y sólo busca el poder, esté donde esté, entonces también se revela en ello un rasgo muy significativo de su personalidad).

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Contestando esas siete preguntas para cada aspirante a gobernador, resulta de lo más sencillo elegir al mejor. La lista podría ser de mil preguntas, pero considero que estas son más que suficientes para darnos un norte y elegir para el futuro a quien mejores frutos haya dado en su pasado.

*- El autor es graduado de la licenciatura en Derecho de la UABC, escritor y conductor de radio.