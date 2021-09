Sí habrá Grito

El grito de Independencia se dará en Mexicali por parte del gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, aunque de nueva cuenta no será un evento multitudinario, con la finalidad de evitar la propagación del Covid-19. El anuncio lo hizo el propio Gobernador, quien señaló que el de hoy será un evento austero y no se convocará a gente. Mientras que mañana se realizará una festividad en la plaza cívica del nuevo Centro de Gobierno en Tijuana pero tampoco será multitudinario. Reiteró que será ambos serán actos austeros. Hay que recordar que será el último grito de Independencia que dará el mandatario estatal, al ser su gobierno de dos años, desafortunadamente para él ambos serán sin público debido a la pandemia, aunque podrá ser seguido por las redes sociales. Habrá que ver quiénes son invitados al grito, pues según comenta la alcaldesa de Mexicali, ella estaría asistiendo y no habría gritos en las delegaciones de la ciudad, por lo que se unirían al evento estatal.

ENCARGADA DE DESPACHO

Las mesas de transición en el gobierno estatal siguen, y actualmente una de las que se desarrolla es la del Instituto del Deporte de Baja California; en la última reunión estuvo presente la maestra Lourdes Cáñez, representante del gobierno entrante de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Por parte del gobierno actual en representación de David González estuvo María del Carmen Savín González, directora administrativa del Instituto del Deporte en el Estado, pero lo curioso es que ahora fue presentada como encargada de despacho. Dicen en el interior del Instituto del Deporte que ahora firma como encargada de despacho porque ya le fue otorgada la base, por lo que tuvo que “dejar” por unos minutos el cargo para posteriormente retomarlo como encargada. Hay que recordar que el líder sindical, y ahora diputado, Manuel Guerrero Luna, había señalado que no se habían otorgado bases nuevas y que las entregadas correspondían a familiares de fallecidos, pero parece que él tenía otros datos. Por lo pronto, en el Instituto del Deporte, trabajadores que tienen años añorando una base, siguen a la espera de que el sindicato de Manuel Guerrero Luna que “defiende” los intereses de los trabajadores más vulnerables les haga el milagrito, así como comentan se lo hicieron a María del Carmen Savín González con dos años laborando en puesto directivo.

FALLAS

Cada vez es más frecuente escuchar que una persona muere a causa de un conductor que manejaba su vehículo en un estado inconveniente, y lo peor, es que en algunos casos no se ha logrado hacer justicia. El más reciente caso fue el pasado fin de semana, en el que un conductor en estado de ebriedad causó un accidente en el que falleció una mujer y un hombre resultó lesionado en Mexicali, pero debido a una falla en el proceso, el hombre salió libre al declararse ilegal la detención. El motivo fue que hubo un tiempo de 5 horas y 20 minutos en la turnación del detenido por parte de la Dirección de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado por lo que se decretó la detención como ilegal. Ahora habrá que explicarle a la familia como es que una persona que ocasionó la muerte de un ser querido, que fue detenido, ahora saldrá libre de pena por errores administrativos; sin duda que las autoridades deberán trabajar al respecto para que no sigan ocurriendo estos casos.

BALCONEADO POR LAS REDES

Las redes sociales sin duda son un arma de doble filo, pues luego hay quien le gusta opinar de todo sin saber qué vueltas dará la vida. Algo así le pasó a Salomón Faz Apodaca, secretario para la Protección, Manejo y Saneamiento del Agua en Baja California. Y es que ahora trabaja para el gobierno estatal de Morena y hace algunos años hizo un comentario en redes, que ayer anduvo circulando de nuevo. "Amlo es un dictador en su partido. La regla es lo que diga Andrés, ¿ese estilo de mando queremos para México? Aunque a Amlo no se le ha detectado o un fraude o un acto de corrupción manifiesto, a sus colaboradores sí y de forma escandalosa. ¿Casualidad?", cuestionaba el hoy funcionario morenista en Baja California. Para el Faz Apodaca de la primavera de 2016, si la izquierda llegaba a la Presidencia de la República "será muy difícil sacarlo del puesto 6 años después". Luego de que se difundiera la publicación hay quién se pregunta cuál es el pensamiento actual del funcionario de la Cuarta Transformación, o si prevalece en él alguna de las ideas expresadas hace cinco años.