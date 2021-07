Sí aullarán

Coyotes de Tijuana, el quinteto que participará en la siguiente temporada del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, hizo su presentación oficial ante la prensa. El de Tijuana será uno de los seis conjuntos de Baja California que estarán en la campaña del Cibapac, que aún no define la fecha de inicio.

Anunciaron que José Ángel Fonseca será el coach, asistido por David Abramowitz, que estaba programado para ser el entrenador de Coyotes en la temporada que se canceló, la del 2020.

Luego de jugar en varios estados, incluso en nacionales de Primera Fuerza, Fonseca se estableció en Tijuana cuando llegaron los Dragones a la Conferencia Nacional de Básquetbol Profesional, una franquicia que consiguió Ernesto Vizcaíno Garrido.

Fonseca vio acción en el Circuito Mayor de Básquetbol de Tijuana, en su momento, considerada la liga más fuerte del noroeste mexicano, igual o mejor que la Estatal de Chihuahua. Debe hacer buena dupla con Abramowitz, quien fue coach en una de las temporadas del Circuito de Básquetbol de la Costa del Pacífico, al frente de los Zonkeys.

En la presentación estuvo Joel Reynoso, quien será de las figuras estelares en el plantel de los Coyotes.

Conocimos a Reynoso como Nandito, cuando de niño acompañaba a sus hermanos, Carlos y Alejandro, quienes defendían la camiseta de los Cerveceros del Depósito Libertad en el Cimaba, a los partidos que abarrotaban el gimnasio de la Colonia Libertad, casa del Club Social y Deportivo Olímpicos.

Lo vimos también jugando para Águilas del Instituto México, fue estrella estudiantil y militó en equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, uno de ellos los Halcones, de los varios equipos que tenían en Veracruz.

Vino a los Zonkeys, en el Cibacopa, pero, al parecer, no tenía muy buena relación con el coach, Ángel González y pocas oportunidades tuvo de entrar a la duela.

El gimnasio de la Colonia Independencia será casa de los Coyotes para los juegos que hagan como locales.

Por cierto, en ese escenario tendrán un try out los Coyotes, el 3 de julio, en dos horarios.

A partir de las once de la mañana, para las categorías menores de 17 y menores de 21 años, para que a partir de las 13 horas entren en acción los jugadores nacionales.

Para los días 16 y 17 está programado otro try out de Coyotes, pero en Rosarito, en conjunto con The Beach, la escuadra que representará al quinto municipio en Cibapac.

En Rosarito; en el gimnasio Ernesto Ruffo Appel, cobrarán un billetito a quienes participen en el try out.

En más del deporte ráfaga, si no hay cambio de planes, a partir del 5 de julio se reanudan las acciones del torneo tradicional del Club Olímpicos, en el gimnasio de la Liber.

Los directivos del club esperaron hasta que el semáforo estuviera en verde para abrir las puertas del gimnasio y, de todas maneras, se observarán los protocolos de seguridad sanitaria.

Así que ya estaremos en posibilidad de ver en acción a los Vics, que han estado participando en el torneo de la Colonia Independencia, en dobles jornadas, en ocasiones.

El espacio que tenemos para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan…por hoy, aunque ya se hayan vacunado, hay que usar cubreboca, guardar la sana distancia y aplicar gel antibacterial, pero los renuentes deberían quedarse en casa y no exponer a los demás.