Sheinbaum muestra músculo

Quienes presumieron fuerza este domingo en Tijuana fueron los seguidores de la "corcholata" Claudia Sheinbaum, durante un acto realizado en el estacionamiento del Centro Universitario de Tijuana (CUT) , en el que aseguran haber congregado a más de 2 mil personas. En este evento una de las convocantes fue la regidora ensenadense, Marcela Valdez, quien aseguró que la Jefa Capitalina "es una madre de familia que quiere a la patria y con firmes convicciones democráticas".

El fundador de la preparatoria Lázaro Cárdenas y rector del CUT, Jesús Ruiz Barraza; la diputada Federal, Evangelina Moreno; la regidora, Gabriela Peña; el representante de Claudia Sheinbaum en Baja California, Raúl Salgado y el activista, Pablo Yañez, hablaron durante el acto.

Los organizadores presumían ayer que el encuentro había superado al que organizaron líderes transportistas el pasado domingo en favor de Adán Augusto López, primo del Presidente de la República y otro de los virtuales precandidatos a la Presidencia por parte de Morena.

MENOS POBREZA

En los índices de pobreza del País, Baja California resultó con una calificación de 20 puntos por debajo de la media nacional, lo que de acuerdo al Gobierno del Estado es un reflejo del trabajo de la gobernadora, Marina del Pilar

Ávila Olmeda, ha venido realizando en la materia de la mano de la Federación.

Marina del Esto refleja no solo el dinamismo económico Pilar del Estado, aseguran, sino también la sinergia con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido para extender los apoyos sociales a quienes más lo necesitan.

Este domingo, durante su visita a Mexicali, la secretaria de Bienestar Federal, Ariadna Montiel, aseguró que la Cuarta Transformación ha sido positiva para el bienestar de las personas que en el pasado no fueron escuchadas. Durante la conmemoración del Día del Ejército, realizada en el Lienzo Charro de Mexicali, la Gobernadora aprovechó para anunciar que la charrería ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de Baja California.

LANDA A SINDICATURA

Todo está listo para que este martes se realicen dos interesantes audiencias en la Sindicatura del Ayuntamiento de Mexicali, donde firma como titular Héctor Israel Ceseña Mendoza.

En ambas audiencias aparece como citado para comparecer el ex director del Centro de Ferias y Exposiciones de Mexicali, Omar Octavio Landa Cabada, a quien la Sindicatura le abrió dos investigaciones por presuntas irregularidades mientras estuvo en ese cargo, el que dejó hace unas semanas supuestamente por estar sujeto a críticas y presiones.

Una de las audiencias es por la presunta adjudicación directa realizada por el ex funcionario y otra por una denuncia presentada por vecinos del FEX por un problema de estacionamientos.

La cita para el mencionado ex funcionario es a las 9:00 y 10:00 horas, pero como seguramente no va a querer enfrentar a los medios de comunicación, le van a permitir entrar por el estacionamiento del sótano del Palacio Municipal para de ahí escurrirse hasta la Sindicatura. Anteriormente, el síndico procurador había señalado que con el hecho de que Landa Cabada renunciara al cargo, no significaba que se acabarían las investigaciones y parece que cumplió su palabra; según comentan aún falta al menos una investigación más por lo que todo indica que el ex director del FEX estaría visitando de nueva cuenta las instalaciones municipales.