Será presencial el Maratón Baja California

Una noticia que impactó a la gran comunidad running del estado fue el anuncio del Maratón Baja California a realizarse el 13 de diciembre en Mexicali.

El maratón más antiguo de México que antes se llamaba “Gobernador”, se hará en forma presencial y no virtual como algunos pensaban, eso causó más expectativa para los corredores que les gustan las distancias más largas.

Y fue muy bien tomado sobre todo para los que a pesar de la pandemia, han estado entrenando fuerte, para los que no, es un reto complicado a cumplir pues ya quedó muy poco tiempo para prepararse adecuadamente.

Ahora habrá que ver si se tomarán las medidas sanitarias pertinentes por eso de la pandemia que no ha terminado, sigue habiendo contagios y fallecimientos.

La pasada carrera, “Corre, Trota o Camina por Mexicali”, fue una buena experiencia de cómo se puede hacer una carrera presencial y reunir a cerca de 800 personas pero tomando medidas sanitarias, aun así es posible que después de la carrera resulten algunos contagiados como lo ha habido en los últimos días en Mexicali, específicamente en una boda y una maquiladora donde hubo concentración de personas.

Debido a esta situación hay cierto temor que el Maratón Baja California finalmente no se pueda llevar a cabo, pero por lo pronto estamos a la espera de la publicación de la convocatoria o de la conferencia de prensa donde se den más detalles y que se responda una de las preguntas que se hacen todos los interesados; ¿Donde y cuando me puedo inscribir?

Y hablando de la pasada carrera en Mexicali que fue la primera presencial durante la pandemia en Baja California, la organización fue buena con los protocolos de salud necesarios y la salida en bloques separando a los corredores en grupos de 50.

El evento que se realizó el domingo 18 de octubre consistió en dos carreras, una competitiva de 10 kilómetros y otra recreativa de 5. El club Power Running de Tijuana acaparó los lugares de honor ya que hizo el 1-3 varonil por medio Eric Guillen (31.44) y Mario “Jumi” Martínez. En los 5km varones el Power Running también se llevó el primer lugar por conducto de Jesus Antonio Soberanes.

Otro club destacado fue el Potros de Rosarito que colocó a Vianney Santaclara (39.36) como ganadora en los 10km femenil y al papa de Vianney, Jesús Santaclara en segundo de los 10km, además Ángel Ochoa y Josue Soto se ubicaron en la segunda y tercera posición en los 5km.

El evento fue exitoso, pero hubo una falla en la organización al no marcar la ruta como es lo acostumbrado y esto propició que algunos corredores equivocaran el recorrido como le paso a Zuzet Aleman que iba de líder entre las mujeres en los 5 Km, y que al quedar separada del resto de competidores, no estar marcado la ruta, y que ninguna persona del “staff” atinara a indicarle por dónde seguir, se salió del recorrido y aparte no pudo llegar a la meta por el lugar indicado, perdiéndose de un triunfo legítimo.

Otro detalle fue que al ser recreativa la carrera de 5 kilómetros, no se tomaron tiempos a los primeros lugares y la premiación acostumbrada de las carreras presenciales, esta vez no se llevó a cabo como una medida preventiva, aun así, si hubo resultados divididos por categorías en la carrera de 10 kilómetros.