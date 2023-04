Siempre lo he pensado: ¡No tiene límite y qué bueno que así sea! Cuando me reúno con él, me resulta enormemente aleccionador. Espléndido fotógrafo y escultor, José Antonio Romo es -además- un erudito. Quien lo conozca, quien haya visto su obra, quien haya tenido la suerte de escucharlo me dará la razón…

Siempre que visito Morelia no dejo de visitarlo y, como lo hacemos desde hace 45 años, platicamos sin límite de tiempo. Bueno, para ser sincero, yo aplico la siguiente estrategia: le pregunto algo y Pepe despliega su inagotable cantera de conocimientos y vivencias.

Siempre me sorprende porque amplia, desmitifica, corrige, precisa y lo hace desde su guarida que alegóricamente ha denominado como sólo él pudo hacerlo: “La casa del idiota”. Aunque -para míestá inteligentemente bautizada.

LA PALABRA DE HOY: SEPIA

Materia colorante que se extrae de la sepia: molusco cefalópodo dibranquial de cuerpo oval, con aletas y diez tentáculos. De tonos rojizos es de color sepia.

SEMBLANZA DE PEPE ROMO

Defeño por nacimiento (1947); moreliano por convicción. Hereda la vena artística de su padre -escultor de profesión- y, la fotografía se revela en él a partir de 1965 cuando captura cientos de imágenes para el catálogo del Programa Federal de Construcción de Escuelas…

Desde entonces, ha sido imparable. Tanto para capacitarse en forma acuciosa; como para exhibir su obra: más de 400 exposiciones dentro de nuestro país; así como en Alemania, Colombia, España, Estados Unidos, Venezuela y otros destinos.

Vinculado desde siempre con la educación superior con las universidades

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Vasco de Quiroga, La Salle, Latina de América y el Instituto Tecnológico de Morelia; ha dictado múltiples conferencias, destacando las impartidas en la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales. Siendo, además, miembro del Consejo de Conservación de Sitios y Monumentos de la UNESCO.

Acreedor a importantes premios y reconocimientos, recibió el grado de maestro en fotografía en 1987, maestro técnico en 1999 y maestro instructor en 2002. Y, ese mismo año, el cabildo moreliano lo nombró “Cronista fotográfico de la Ciudad de Morelia”.

Pepe Romo ha sido presidente de los patronatos pro-conservación, rescate y restauración del acueducto y del centro histórico de Morelia. Desempeñándose en 1999 como coordinador general del Congreso Mundial de Conservación del Patrimonio con sede en Morelia…

En 2009 recibió el máximo reconocimiento otorgado por la Sociedad Mexicana de Fotografía, reafirmándose lo dicho por la profesora María Luisa Olivier, al subrayar la importancia de nuestro personaje cuando se le otorgó la Presea Morelos 2007: “No hay Romo sin Morelia; ni tampoco Morelia sin Romo”.

“Ciudad patrimonio cultural de la humanidad”, rincón a rincón y toda en su conjunto: “Morelia está dentro de la casa de Pepe”, en donde se exhiben la más amplia y bella colección de fotografías y centenares de cámaras: antiguas, modernas; sencillas, sofisticadas.

En el 2022, con el acervo fotográfico de Pepe Romo se exhibió en el teatro Mariano Matamoros el impresionante mural digital titulado: “Las piedras de Morelia en sepia”.