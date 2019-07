Señalados y amparados

Durante años hemos escuchado a decenas de políticos hablar de corrupción y corruptos, de ladrones de cuello blanco y no pasa nada. Lo vimos en casos concretos de Raúl Salinas de Gortari, sí pasó unos años en prisión pero al salir de devolvieron todo el dinero que, según la PGR, era dinero mal habido; no solo eso, hasta le pidieron perdón.

Otro caso fue el de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, líder del SNTE por años y apoyada para llegar ahí por Carlos Salinas de Gortari, fue detenida, acusada de lavado de dinero, de asociación delictuosa y lo que resultara, pasó un tiempo en prisión, después en prisión domiciliaria y al final de cuentas la autoridad no pudo comprobar nada y los jueces la dejaron el libertad, pero no únicamente así nomás, le devolvieron sus cuentas bancarias y todos sus bienes.

Las historias no terminan, creo que ni terminarán hasta que llegue un congreso con pantalones y verdaderamente se hagan leyes que lleven a todos estos rateros y rateras (por lo de igualdad de género) a la cárcel sin derecho a fianza ni a que un juez de distrito de algún estado de la República les conceda un amparo.

¿Por qué digo esto? Porque me he espantado esta semana al confirmar que hay jueces que, aunque sería difícil tener pruebas, pareciera que son favorecidos con alguna remuneración fuera de su sueldo. ¡Nooo, eso no pasa en México!, dirán algunos jueces y magistrados, pero ¿cómo es posible que se le otorgue un amparo a Carlos Romero Deschamps?

Sí, me entero que un juez federal en el Estado de México, lea bien, frenó indefinidamente la posible detención del líder petrolero Carlos Romero Deschamps. Fue el pasado martes cuando el Juez Décimo Cuarto de Distrito del Estado de México notificó que concedió la suspensión definitiva a Romero Deschamps. Había tramitado el pasado 11 de julio un amparo conocido, dicen, como “buscador” con el que pretendía conocer si alguna autoridad tiene una orden de aprehensión en su contra. ¿Sabe cuánto dicen que pagó por esta garantía? La enorme suma de 20 mil pesos.

Y sí, la Unidad de Inteligencia Financiara de Hacienda presentó dos denuncias contra el líder petrolero por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, incluidos sus familiares.

Otra suspensión otorgada por un juez federal en favor de Emilio Lozoya Austin que frena indefinidamente la captura del ex director de Pemex, acusado por la FGR por el caso Odebrecht y los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, y asociación delictuosa, los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa. El amparo fue concedido por el Juzgado del Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal y cuyo titular es Erik Zabalogoitia Novales. Mientras, en otros países, hasta ex presidentes están detenidos por el caso Odebrecht, así es la justicia en México.

Pero la lista continúa, ahora con Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, a quien un tribunal colegiado de la Ciudad de México otorgó el pasado lunes una suspensión “de oficio y de plano” que frena por el momento la sentencia de nueve años que se le dictó el 26 de septiembre de 2018 por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. El fallo implica la libertad de Duarte. Andrés Manuel López Obrador dijo que exhibiría a los jueces que, para él, actuaran en favor de los delincuentes, ¿qué pasó con estos?

* El autor es periodista independiente.