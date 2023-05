¿Seguro Social para trabajadoras del hogar?

Nunca sabemos cuánto aporta la ayuda en los quehaceres domésticos al bienestar de una familia que se ha habituado a ello, hasta que no se tiene. Frecuentemente escuchamos que es la alegría del hogar, o el dinero mejor pagado, de las muchas personas que tienen la posibilidad de acceder a un refuerzo en las tareas del hogar y que si no fuera por ello no podrían dedicar tiempo a otras cosas.

Más aún cuando además de dejar la casa reluciente como tacita de plata, las personas que prestan la ayuda también cocinan, lavan la ropa, planchan, etc., se vuelven indispensables en la dinámica de algunos hogares en los que sus miembros dedican su tiempo al trabajo y otras actividades.

Cierto es que en México es relativamente accesible el contar con ayuda doméstica, en comparación con otros países, ni se diga cruzando la frontera, en San Diego no hay punto de comparación. Aun así, en Tijuana no es fácil conseguirla, la demanda de ayuda tanto de planta como de entrada por salida, es enorme. Además, ante la situación de inseguridad, cada vez es más difícil conseguir personal de confianza. Es por ello que se valora tanto.

Aunque los modelos de las familias y sus roles han cambiado drásticamente en los últimos años y la carga de las tareas domésticas se distribuye con mayor equidad entre sus miembros, el contar con ayuda indudablemente representa un gran apoyo.

El punto aquí, es que a diferencia de las personas que trabajan en una empresa, las personas trabajadoras del hogar no reciben prestaciones, ni beneficios, ni apoyos que contribuyan a elevar su nivel de vida y de sus familiares; y por mucho tiempo no tuvieron protección alguna. Salvo casos excepcionales en los que sus patrones los tenían registrados voluntariamente en el seguro social, en su mayoría estaban totalmente desamparadas.

Apenas recientemente se reformó la Ley del Seguro Social para que las personas trabajadoras del hogar reciban esa protección, y aunque seguimos en etapa de implementación, la responsabilidad ya existe. También se piensa que en algún momento se contemplarán las condiciones para facilitar el acceso a un crédito INFONAVIT.

Pero más allá de la ley, ¿No deberíamos de hacer conciencia?

Más allá de ser obligatorio, habría que partir de la solidaridad humana.

La verdad es que hay muchas personas de gran corazón, que son y siempre han sido muy generosas con las personas que trabajan en su hogar, y les han ayudado a cubrir sus apuros, incluso de sus familiares, más allá de las leyes. Pero considerando los avances de este siglo, la lucha por los derechos humanos, por la erradicación de la violencia y por la igualdad, deberíamos hacer conciencia de que es justo que todas las personas trabajadoras estén aseguradas ante cualquier eventualidad. Así como las personas que trabajan en empresa se benefician que exista competitividad entre los empleadores por atraer y retener talento, de forma similar, debería existir una cultura de aseguramiento y competitividad en la que se valoren las habilidades de las personas que trabajan en el hogar y todo lo que aportan en él. Ahí se los dejo a ustedes.