Sector restaurantero no soportaría una tercera ola

Como representante del sector gastronómico me siento muy preocupado y ocupado de que la ciudadanía se esté relajando ante la pandemia del Covid 19, si bien la llegada de la vacuna ha venido a darnos una luz de esperanza al final del camino, la mejor prevención es cuidarnos y mantener distancia.

En ese mismo sentido debo mencionar que Baja California no podría soportar un cierre total de negocios como nos pasó hace un año, misma que afecto la economía nuestro estado, los empleos tuvieron un decremento importante a pesar de que las autoridades estatales de economía digan lo contrario, nosotros sufrimos la falta de empleo y por ende el ingreso monetario.

Los datos que nos da la Secretaria de Salud para esta semana es que continuaremos en semáforo amarillo, pero los aforos se reducen del 75% al 50%, esto al menos en nuestro sector, por eso es que hago un exhorto enérgico a los restauranteros para seguir las reglas de operatividad y sanidad.

Lo que menos necesitamos en este momento es que la Coepris, los sancione por no cumplir con el reglamento y medidas preventivas en materia de salud, que cabe mencionar que si está sucediendo a través de los operativos que está realizando.

Estuve muy al pendiente de este operativo y con tristeza me di cuenta que muchos locales tuvieron sanciones administrativas, suspensiones temporales, por no contar con los protocolos sanitarios requeridos para contrarrestar los efectos de la pandemia, ante esta acción que afecta no solo el negocio sino también, afecta directamente a los trabajadores, por eso les repito no es momento de bajar la guardia.

Seguimos trabajando en pro de nuestro sector, pero necesitamos que los bajacalifornianos también pongan su granito de arena, y llegar juntos al objetivo final de preservar, primero la salud de los comensales, los colaboradores y proveedores, y el poder conservar las fuentes de trabajo y mantener activa la industria gastronómica.

Sigamos cumpliendo con los protocolos sanitarios que ya conocemos, distancia de 1.5 metros entre mesas (de respaldo a respaldo a respaldo, uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial toma de temperatura, no bajemos la guardia, aún no estamos listos, pero si trabajamos juntos, seguro estoy que lograremos salir adelante.

* El autor es Presidente Nacional de Delegaciones Canirac