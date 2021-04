Se reanuda la tradición

Cada quien celebra el primero de mayo como mejor les parece y en la Colonia Obrera lo hacen botando el balón.

Desde la fundación de esa colonia, en 1959, en esta fecha, en la cancha de las Agrupaciones Revolucionarias realizan un torneo cuadrangular de básquetbol, muchos años promovido por José Luis Rodríguez, el siempre bien recordado Charol, quien ya no está con nosotros, aunque la tradición la siguió uno de sus hijos, Francisco.

La pandemia, que nos pegó duro el año pasado, no permitió la celebración del tradicional evento, así que el del próximo sábado será la edición número 59, para la que ya está lista la cancha, en la que trabajan los muchos amigos que tiene esta familia basquetbolera de los Rodríguez.

Claro que en la justa estarán los Compadres, quinteta fundada por el Charol, quien ocupa un lugar en el Salón de la Fama del Deporte de Tijuana, en reconocimiento por todo lo que hizo por el baloncesto, como jugador, coach y promotor, uno de los más entusiastas.

Los Compadres ahora tienen como coach a Enrique Espronceda, el Large, que también entra a la cancha, para recoger tableros y hacer canastas.

También estarán en el cuadrangular los conjuntos Zopilotes, que dirige Luis Téllez y And 1, que tiene como coach a Alberto Escobosa, con el personal, que en otros años jugaron como Staka Brown.

El cuadrangular se completa con Rookies, conjunto que tiene en el timón a Alberto Machado, que hacen su debut en el tradicional evento, que anuncia los premios de costumbre.

Los Rookies toman el lugar de Body Guard, que se excusaron por ausentarse este año del torneo, pues según eso, sus integrantes andaban fuera de condición y con algunos kilos de más.

Este evento del primero de mayo es el preámbulo para el tradicional torneo de verano, que se juega ahí mismo, programado para arrancar a finales de junio.

Comentó Panchón Rodríguez que, como es tradicional, se jugará en las categorías Abierta y Juvenil, pero si hay interés también abrirán la de las bellas.

Y claro que debe haber interés, pues el Charol también promovió la rama femenil y tenía a las Comadres jugando en todos los torneos donde había categoría para ellas.

Todavía ni se lanza la convocatoria y además de los protagonistas del cuadrangular, ya se reportan listos Body Guard y Ruelas Team, que también querían jugar el primero de mayo, pero ya no había lugar para ellos.

Este es, sin lugar a dudas, el torneo con mayor nivel de los que se juegan al aire libre, ya que el que se les acercaba, el de la Colonia Hidalgo, que promovía el Charro Manuel Bustos, hace mucho que dejó de hacerse y la cancha la convirtieron en un escenario para el chutale.

Nada que ver con el torneo, pero, durante muchos años, el Charol anduvo buscando apoyo para que la cancha fuera techada y la Colonia Obrera tuviera su gimnasio.

Es comprensible que gobiernos panistas no hayan querido ayudar, pues esa zona de la ciudad es territorio mayormente priista, pero ahora que los candidatos que buscan la presidencia municipal andan en plena campaña y prometen apoyar al deporte, esa obra sería una buena forma de demostrarlo.

El espacio para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan…por hoy, con la recomendación de siempre, que se queden en su casa, si no tienen nada que hacer en la calle, con constante lavado de manos y aplicación de gel antibacterial, pero si van a salir, usen cubreboca y guarden la sana distancia, la pandemia no ha sido controlada del todo, no se arriesguen.