Se preparan ante cruce

Moisés Castillo, oficial a cargo del puerto de entrada de San Ysidro, dio ayer una conferencia de prensa en las inmediaciones de la garita para dar detalles de lo que será la reapertura a los viajes no esenciales por vía terrestre hacia Estados Unidos. Ante medios de comunicación de ambos lados de la frontera, Castillo reiteró que a partir del lunes 8 podrán cruzar todos aquellos que tengan visa de turista vigente y que cuenten con su esquema de vacunación completo. Especificó que los ciudadanos con visa no deben esperar a que el oficial les pregunte, sino en cuanto entreguen sus documentos para cruzar deberán decir que están completamente vacunados. El comprobante de vacunación lo pueden traer de manera digital o impreso, y se les pedirá de manera aleatoria, por lo que más vale estar preparados. Dijo que a quienes presenten comprobante de que se pusieron la vacuna Cansino no los dejarán cruzar, por lo cual piden que más vale que no se arriesguen. Y aunque la medida de la reapertura aplica desde los primeros minutos del día 8, Castillo recomendó esperarse a cruzar después de las 10 am, para evitar las largas filas que se hacen por las personas que pasan a trabajar. Por otro lado, dijo que reasignarán oficiales de otras áreas para que estén en las puertas de entrada y con ello buscar que no sean tan caóticas las filas.

LARGA ESPERA

Por cierto, a algunas personas se les venció la visa de turista justo en temporada de pandemia o incluso a algunas está por vencerse. La sorpresa que se han llevado muchos es que las citas para las visas están para finales del año que entra. Y qué decir de las renovaciones de la Sentri, también la espera para citas es de más de un año, eso sí, a diferencia de la visa, sí se puede cruzar con la sentri vencida, siempre y cuando se haya metido la solicitud de renovación antes del vencimiento.

SE ACOMODA SERRANO

Quien ya agarró “hueso” en el Gobierno del Estado en el municipio de Ensenada, es el ex candidato independiente a la alcaldía de Rosarito, Fernando Serrano García, quien asumió la titularidad del Indivi en aquella municipalidad. Dicen los conocedores de la política rosaritense, que Serrano García, operó a favor de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, y por ello se ganó a pulso su nuevo encargo que, por cierto, causó desconcierto entre los petistas de esa localidad, a quienes por mucho tiempo les había sido conferido esa posición como beneficio de las alianzas. De hecho, Serrano ha ido por más, pues también ha logrado colar a algunos de sus cercanos como en el caso de su candidata a Síndico, Suldma Beltrán, quien ya es titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor, en Rosarito. En los corrillos del ayuntamiento la plática se centra en la molestia que este nombramiento ha causado a la alcaldesa Araceli Brown, quien no ha ocultado su animadversión de quien fuera su contrincante en las pasadas elecciones, pues Serrano logró colar a dos regidores bajo la figura de independientes, convirtiéndolo en la segunda fuerza política en el Cabildo de Rosarito. Aunque desde ahora ya se habla de que podría hacer equipo con la diputada Rocío Adame, futureando en las elecciones del 2024, ella como candidata a la alcaldía de Rosarito y él, como candidato a diputado por el Distrito 15, que abarca Rosarito y Ensenada. Los pronósticos tal vez sean prematuros, pero para los politólogos el inicio de un gobierno es el mejor momento para impulsar otro, ¿será?