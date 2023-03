Se opone a reordenamiento

El gremio de los taxis rojos del bulevar Agua Caliente de Tijuana está dividido en tres grandes grupos de permisionarios, pero dicen que solo uno, el de Joaquín Baltazar, es el que se ha opuesto tajantemente a la reorganización que está encabezando el IMOS que dirige Jorge Alberto Gutiérrez Topete.

Sin embargo, diversas fuentes alrededor de este numeroso gremio señalan que el grupo de Baltazar se está desmoronando debido a que muchos de los choferes y permisionarios se han dado cuenta de las verdaderas y oscuras intenciones del polémico líder transportista de Tijuana.

Para poner las cosas en perspectiva: de los alrededor de 450 unidades de taxi rojo, menos de la mitad corresponden al grupo de

Joaquín Baltazar, y cada vez han sido menos, debido, a la falta de liderazgo de Baltazar, quien no quiere perder la minita de oro que ha representado para él el transporte durante ya varios años. Hay quienes lo acusan de engañarlos y utilizarlos para sus fines personales, por lo que no sorprende a nadie que dentro de no mucho su movimiento termine de desinflarse y realmente sea posible el reordenamiento del principal bulevar de Tijuana.

CRUELES

En la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen la oportunidad de demostrar que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y los Animales no es un simple membrete, tras los hechos registrados en el fraccionamiento Montecarlo Uno, en Mexicali.

Se ha informado que en ese fraccionamiento “semiprivado” durante el fin de semana pasado desconocidos asesinaron al parecer con rifles de postas a varios animales, entre perros y gatos.

No se trató de una simple travesura juvenil, sino que los atacantes anduvieron de cacería por las calles de ese exclusivo fraccionamiento, lo que se traduce en una violación al artículo 342 del Código Penal del Estado donde claramente establece que “al que intencionalmente realice algún acto de maltrato o crueldad en contra de un animal, se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”. Como acto de crueldad el mismo artículo establece el “causar la muerte de un animal injustificadamente”.

Así que el fiscal Felipe Chan Baltazar se tendrá que poner las pilas para sacar adelante este caso. Por cierto, en ese fraccionamiento, feligreses del templo católico han reportado que por la calle Nantes Este, justo frente al estacionamiento, hay una casa donde tienen de mascota a un leopardo.

EL AJONJOLÍ

El Diputado local, Juan Manuel Molina García solicitó su derecho de réplica en este espacio por la columna del pasado 8 de febrero que hacía alusión a su interés por temas de la UABC.

Juan Manuel Molina García señaló ser Egresado de la Facultad de Derecho Mexicali y como alumno en 1994 fue Consejero Universitario Alumno y señala logró en el Pleno del Consejo el intento de Rectoría de enajenar

Bienes Patrimoniales de la UABC.

En 2008, mediante un Posicionamiento como Diputado detalla que se frenó la entrega de Bienes Patrimoniales del Campus Otay, en Tijuana, en donde el entonces Gobernador pretendía construir un Centro de Convenciones empresarial y en 2019 cuando se frenó en el Congreso otro intento de vender 8 Terrenos de la UABC; esa subasta era encabezada por el Patronato con visto bueno del anterior Rector.

En el Poder Judicial señaló que se ha trabajado como en el caso de la Reforma para la operación de los Juzgados de lo Familiar los 365 días del año.

De San Felipe precisó, que está satisfecho de haber cumplido el compromiso de entregarles su Autonomía Municipal, y que no se postulará como candidato a alcalde y cumplirá su palabra.