Los agentes, peritos y ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) empezaron a ver la luz al final del túnel en relación a las ansiadas jubilaciones y pensiones de las que carecen, puesto que el viernes fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo donde se establece el Fideicomiso de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de Seguridad Social a favor de los antes mencionados.

Se debe recordar que desde la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y ahora FGE, el personal de confianza, al concluir su vida laboral, no cuenta con las prestaciones a las que tienen derecho todos los trabajadores.

Así que tras años de promesas y más promesas, al fin se emitió un Reglamento de Seguridad Social a favor de los Servidores Públicos de la FGE, donde se norman los derechos para los trabajadores de confianza que son los agentes de investigación, peritos y agentes del ministerio público.

Ahora ya está todo listo para la integración del fideicomiso, de donde saldrá el dinero para el pago de esas importantes prestaciones.

Aunque quienes aún andan con la incertidumbre son los de mayor antigüedad, porque se debe recordar que en el Reglamento se establecía para pensionarse con el 100% de salario el requisito era tener 60 años de edad o 30 años, solo que algunos tienen las tres décadas laborando en la institución pero no los 60 de edad.

Pero al menos parece que ahora sí “se le mueve una patita” para que el personal de la FGE pueda pensionarse como todo trabajador.

ACADEMIA

El Congreso del Estado realizó un exhorto para que de nueva cuenta se tenga una academia de Policía en Mexicali, solicitud que desde hace meses el director de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil ha hecho pública a las autoridades estatales.

Dicha academia debe ser autorizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la cual firma como responsable el General Leopoldo Aguilar Durán; hay que recordar que en la actualidad sólo hay una academia de Policía, la cual se encuentra en Tecate, pero esta no da abasto a las necesidades de las distintas corporaciones policiacas.

Uno de los principales problemas que enfrenta Mexicali es que varios agentes están por jubilarse, lo que hará que se tenga un déficit mayor de agentes en la corporación.

Habrá que estar atentos a si el general, General Leopoldo Aguilar Durán atiende el llamado y Mexicali vuelve a tener una academia de Policía.

CONTAMINACIÓN

En Ensenada son cada vez más los casos de contaminación denunciados por vecinos afectados por diversas situaciones en el Municipio. En los últimos meses se han reportado malos olores y la contaminación de las playas en la zona de El Sauzal, motivo por el que este domingo se realizó una manifestación ciudadana en la que los inconformes cerraron un carril de la carretera y exigieron no más contaminación de las harineras de pescado y cárcamos en mal funcionamiento, no más descargas de aguas negras al mar y arroyos y no al tráfico de contenedores que obstruyen y destruyen las vialidades.

Sin embargo, los manifestantes consideraron que no todo es culpa de las empresas harineras, ya que el problema se está dando en otras partes de Ensenada como en Maneadero donde el propio secretario de salud, Adrián Medina Amarillas, recientemente reconoció que se están registrado más casos de tifoidea, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios y de la piel, entre otras afecciones.

Mientras tanto, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), no ha dado una explicación sobre el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento que, de acuerdo a los afectado, es la raíz del problema, que se supone que con recursos del bono verde serían reparadas y modernizadas, por lo pronto, los ciudadanos advirtieron que de no tener respuesta esta semana se hará otra manifestación en la que se espera que participen personas de todas las delegaciones afectadas por la contaminación.