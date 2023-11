Terminó para Xolos el Torneo Apertura del fútbol mexicano de Primera División y fue con una derrota, 2-3, como locales, ante los Tuzos del Pachuca. La oncena de Tijuana se puso arriba en el marcador, pero una inspirada actuación de Érick Sánchez, que perforó en tres ocasiones las redes de los Xolos, guio a los Tuzos al triunfo.

La anterior ocasión que apuntamos del chútale mexicano, los dirigidos por Miguel Herrera tenían en sus manos la posibilidad de avanzar a la liguilla, aprovechando las bondades del sistema de juego. Inclusive, hasta la fecha 15, seguía viva la esperanza, que se esfumó por una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. En la resolución del TAS, devolvieron a La Franja del Puebla los tres puntos que los Xolos habían conseguido en la mesa. Luis Noriega estaba en el banquillo de La Franja, sin estar registrado y en aquel entonces fue motivo suficiente para despojar a los poblanos del triunfo conseguido en el terreno. Tres goles por cero fue el resultado de ese encuentro, correspondiente a la fecha 7 del Apertura.

La derrota ante los Tuzos y los tres puntos que le regresaron al Puebla deja a Tijuana fuera de la liguilla, con 20 puntos, acompañando al Santos Laguna, con las mismas unidades. En el grupo de los equipos que verán la liguilla por televisión también están Juárez y Gallos Blancos del Querétaro, con 18 puntos, con 17 de Cruz Azul y Atlas, además de 15 del Necaxa.

En lo más alto de la tabla está el América, con 39 unidades, con mucha ventaja sobre los 32 de Rayados de Monterrey, 29 de Tigres del Universitario de Nuevo León y 27 de Chivas Rayadas del Guadalajara. También están en liguilla los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 25, 23 de San Luis, 22 de Mazatlán y Tuzos del Pachuca, 21 de Toluca y 20 de los Panzas Verdes del León. Faltan los encuentros sabatinos y dominicales para determinar la tabla de posiciones final.

Volviendo con Tijuana y aunque dicen que fue su mejor torneo de los últimos años, sólo ganaron seis partidos, empataron dos y perdieron nueve, con 23 goles a favor y 26 en contra. Como dato, desde que se implantó el repechaje en el sistema de juego, los Xolos no han avanzado a la liguilla.

Miguel Herrera, el técnico de los Xolos, que sólo ha podido llevar a Tijuana a la victoria en 13 de los últimos 30 encuentros, no podía quedarse callado ante la resolución del TAS. Consideró que tenían que haber sido tomados en cuenta antes de emitir el veredicto, junto con los directivos de La Franja y la Federación Mexicana de Fútbol. Del equipo, comentó que no tienen un plantel tan vasto y que algunos jugadores que firmó la organización no eran los que necesitaban para hacer un buen torneo.

El equipo femenil de Tijuana, las Xolas, como siempre, sacando la chamba por el club y están en la liguilla, aunque ya sufrieron derrota de 1-2 ante las Rayadas de Monterrey, en el juego de ida. En el choque de vuelta, el próximo lunes, en el Gigante de Acero, de La Sultana del Norte, buscarán la victoria que les permita seguir en la competición. Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sigan cuidándose, usando cubreboc