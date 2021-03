Se baja Mungaray

Por sorpresa tomó a varios el que Alejandro Mungaray Lagarda decidiera declinar la candidatura a la gubernatura de Baja California por el Partido Movimiento Ciudadano, ya que hace apenas unos días se anunciaba su registro para hoy en punto de las 9:00 horas en el Instituto Estatal Electoral de Baja California.

A prácticamente menos de 48 horas de que finalicen los registros para los aspirantes a la gubernatura, Bertha Sánchez Lara, Secretaria General de Movimiento Ciudadano en Baja California dará hoy una rueda de prensa para informar lo ocurrido.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Se espera que hoy mismo también se dé a conocer quien pudiera sustituir a Mungaray pues solo tienen horas para su registro.

Cabe recordar que el ex rector de la UABC incluso fue el primero de los aspirantes a la gubernatura que levantó la mano.

El que si se registrará este día es el aspirante a candidato a gobernador por el Partido fuerza por México, el empresario Jorge Ojeda, quien acudirá en punto de las 12:00 horas al Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Tras el registro de Ojeda, solo quedará esperar si Movimiento Ciudadano registra un candidato para la contienda por la gubernatura de Baja California.

Salvada

Monserrat Caballero, quien será la abanderada por Morena para la alcaldía de Tijuana, como dicen coloquialmente, “sudó la gota gorda” luego de que se pusiera sobre la mesa del Instituto Nacional Electoral que se le retirara la candidatura al no presentar sus gastos de precampaña.

Ya en la sesión de ayer, el INE determinó que mantuviera la candidatura, pero que se le sancionara con un procedimiento oficioso, es decir un “manazo”, esto debido a que no se le notificó debidamente sobre la entrega del informe.

Quien no se salvó fue el partido, al cual se le impondrá una sanción económica, la cual será cobrada a lo “chino” del financiamiento público que reciben.

Ahora la aspirante a candidata podrá dormir tranquila y esperar los tiempos para su registro ante el Instituto Estatal Electoral.

Sanan heridas

La operación cicatriz en Rosario tras conocerse los resultados de la encuesta de Morena, que permitirá a la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, luchar por su reelección parece que ya empezó, pues ya se habla que Rocío Adame quien aspiraba a esa posición, será la candidata del distrito 15 para disputar un espacio en el congreso local.

Los politólogos aseguran que los acuerdos ya están avanzados, por lo que Rosina del Villar quien actualmente ostenta ese cargo, dará su brazo a torcer por el bien de las causas de la cuarta transformación.

Lo mismo ocurre con Fidel Mogollón, la cara visible de las bases morenistas en Rosarito, quien emprendió una fuerte campaña para lograr la candidatura a la alcaldía, pero se conformará con la sindicatura, claro si es que lo logra.

Por lo pronto, los aspirantes inconformes que pretendían alcanzar la silla presidencial en el quinto municipio, no han dado señales de luz, lo que hace suponer que las pláticas están dando resultados, al menos por el momento.

A la par los operadores de la candidata a la gubernatura Marina del Pilar Ávila, andan muy movidos y el pasado fin de semana se organizó la primera reunión promovida por el ex panista y ex legislador Ignacio García Dworak así como el ex alcalde, también panista, se suponía, Luis Enrique Díaz Félix, quienes se dice, serán los encargados de movilizar a la gente en favor de la candidata morenista en este municipio.

Así las cosas, los conocedores de la política rosaritense, aseguran que todo está muy revuelto y que difícilmente la alianza PRI-PAN-PRD, logrará posicionarse siquiera como una segunda fuerza y cada vez se escucha más fuerte que el cuasi candidato independiente a la alcaldía, Fernando Serrano, será quien se dispute la silla presidencial con la virtual candidata morenista Araceli Brown, pues los demás aspirantes no tienen muchas posibilidades de levantar, aunque en esto de la política todo puede cambiar.