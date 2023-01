Se asoman los panistas

Quienes por fin sacaron la cabeza fueron los panistas de Baja California, al menos sus líderes formales, quienes el lunes llamaron a conferencia de prensa para iniciar el año. Su dirigente estatal y antiguo cachorro azul, llamó a su lado a la senadora y la diputada federal además del líder local del PAN, y el regidor.

Entre otros temas, pusieron sobre la mesa la falta de recursos que la federación ha asignado a BC, además de la seguridad y reproches a las mandatarias de Morena.

Sin embargo, rápidamente tuvieron que tragar saliva, pues se le preguntó a la senadora quien es presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, qué hacía en Tijuana cuando el presidente de EU, llegó un día antes a la CDMX para la cumbre de América del Norte y el de Canadá, está por llegar.

Su respuesta fue porque es entre los ejecutivos, y pues hasta otro día ya tenían reuniones. Al parecer a la senadora no le informaron que es el Senado el encargado de lo relacionado con otros países; hay quien pensaría que, precisamente, por presidir dicha comisión la senadora pluri estaría considerablemente ocupada, pero pues no.

A los panistas en la actualidad les ha tocado estar del lado de la oposición, y aunque continúan firmes en sus posiciones antiaborto, o en defensa de la vida como le llaman, ahora se definen como un partido de centro y ya no conservador, según respóndió Mario Osuna Cruz

Enrique Anaya. Justin Trudeau Cruz, Lizbeth Mata, Christopher Domínguez Joe Biden Gina Y en cuanto el 2024 aún lo ve lejano, por lo que eso de las posibles alianzas pues mejor se los dejó a los líderes nacionales.

Mario Osuna. LA REUNIÓN ALTERNA

En el marco de la reciente Cumbre de Líderes de Norteamérica entre los mandatarios

y se llevó cabo un importante encuentro entre empresarios de los tres países con diferentes autoridades gubernamentales de la región.

Durante dicha reunión, organizada por el

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), así como por el Consejo de Negocios de Canadá (Business Council of Canada), el canciller recalcó la importancia de la unión de los tres países en una misma visión para construir un futuro exitoso para la región.

Algunos de los empresarios que asistieron fueron

de Grupo Carso, presidenta de Sempra Infraestructura en México, de Grupo Cultiba, y

de la Concamin, entre otros. Dicen que coincidieron en que, para aprovechar la oportunidad que tiene México a partir del “nearshoring”, se requiere un suministro energético seguro, confiable y asequible.

El nearshoring es la estrategia en la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros en países cercanos.

dirige una de las empresas más grandes de EEUU en México y la que más ha invertido en Baja California al contar con proyectos de energía eólica, energía solar y el proyecto de Energía Costa Azul de Ensenada.

Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden Trudeau, Domit Ortiz Mena

Octavio Sandoval López

Marcelo Ebrard José Abugaber Tania Ortiz Mena, Juan Gallardo REELEGIDO Octavio Sandoval López Sandoval López Rivera Millan, Bertha Araceli Morales Mercado. Foglio, Silvia López Alarcón, Octavio Sandoval Justin Carlos Slim

seguirá en el cargo como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, luego de que el consejo Directivo de la confederación lo eligiera por unanimidad. Con esto sumará su tercer año al frente de la Coparmex en Mexicali, pero ahora será acompañado por como secretario general y repetirá como tesorera, Guillermo Eugenio

Otros de los nombramientos realizados son los de vicepresidente de Desarrollo democrático y gobernanza siendo vicepresidente Francisco Fiorentini Cañedo; Mariano Merino Ariyama, Luis Alfonso Treviño de Emprendimiento e Innovación;

vicepresidente de Estado de Derecho y Certeza Jurídica y como vicepresidenta de Capacitación y Desarrollo de talento ejecutivo empresarial. La presidencia de se ha caracterizado por ser un organismo crítico de las estrategias gubernamentales, principalmente las que tienen que ver con el tema de seguridad, también aportando ideas como organismo para posibles soluciones.