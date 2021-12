¿Se animará Luis Donaldo Colosio?

En un contexto político electoral enrarecido por lo adelantado de la elección de candidatos a la presidencia de la república, que han provocado ya una cascada de de reflexiones acerca de quién pudiera sustituir a López Obrador en el año 2024. Las menciones en la prensa nacional se han engrandecido a tal grado que ya comenzaron las mediciones para saber quiénes pudieran estar en la boleta por ser los más mencionados y reconocidos por la sociedad. En ese contexto, surge la encuesta sobre preferencias electorales que publicó recientemente un diario de circulación nacional donde aparecen los más mencionados en el país. El sondeo revela que Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato a la presidencia del PRI asesinado en 1994, ocupa el tercer lugar entre las preferencias de los encuestados, atrás de los ‘presidenciables' de Morena Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México. La encuesta deja ver que Colosio Riojas obtiene un 27% de las preferencias, mientras que Ebrard y Sheinbaum están en un empate técnico, con 31% y 30% respectivamente. Muy por debajo de la marca Ricardo Anaya, del PAN, con un 16%. Estos resultados predicen de alguna manera que la elección para el 24 estará muy competida.

No sabemos quién será el abanderado de Morena. Hasta ahora el partido del presidente aparece invencible. Se habrán de acomodar las “fichas” y los reacomodos en todos los partidos de oposición, lo que sí se sabe es que el partido Movimiento Ciudadano, donde milita Luis Donaldo ira solo en busca de la presidencia de la república. Es muy probable que el PAN, el PRI y el PRD vuelvan a encabezar un frente en contra del partido en el poder. Por lo pronto existe inconformidad en el PAN con la dirigencia, que se le ve ausente de las demandas de sus militantes ya que Santiago Creel ha pedido públicamente un diálogo con López Obrador, mientras que, en el PRI, vive sin pena ni gloria, esperando nuevos tiempos con un dirigente también fuera de órbita y una militancia escondida, arrinconada, que no se manifiesta. En el PRD parece que van a cambiar de ideología, ya que pretenden para no perecer pasar de ser un partido de izquierda a definirse como socialdemócrata.

No existe en ningún partido, como puede observarse, un interlocutor con el liderazgo suficiente como para irrumpir la escena política nacional con el arrastre suficiente para hacer cimbrar el partido del presidente. Con la sorpresiva aparición de Colosio Riojas en tercer lugar en las preferencias electorales, aparece una luz al final del túnel y su posible incorporación a las grandes ligas de la política nacional. Ya hubo reacciones al respecto, algunos sostienen que es muy temprano para pensar en ello, otros que es muy joven y le falta experiencia, que tiene que dejar el tiempo para poder consolidarse como político. Sin embargo, existe otro sector del electorado que ve con buenos ojos que pudiera lanzarse, para quitarle el poder a Morena, ya que ven difícil que el frente opositor PAN, PRI y PRD obtenga el triunfo. Por ello, no hay duda, de que Colosio sería un candidato competitivo. Así mismo, el “imaginario colectivo” guarda en su memoria el recuerdo de su padre que había prometido una democratización en todos los órdenes del país. Muchos los recuerdan con nostalgia, frustración, esperanza, tristeza y un sinfín de manifestaciones. Ven en Colosio la posibilidad de hacer lo que su padre no pudo. Le apuestan al “relevo generacional” y a la “continuidad” de su “ideario político”. A pesar de ello, las posibilidades de que se decida ser el candidato están muy lejos, por otra parte, si especulamos solamente recibiría el voto de la generación que tiene 35 años o más, porque las nuevas generaciones no lo conocen y quizás han oído hablar de su padre muy poco. Por otra parte, Colosio Riojas ha explicado, en entrevistas sobre su sorpresivo tercer lugar en la encuesta, y dice sentirse “agradecido”, pero también ha afirmado que es “prematuro e irresponsable” pensar en una candidatura presidencial. Vamos a ver que decide durante los próximos años, la pregunta que surge es ¿Se animará Colosio Riojas?