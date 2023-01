Se alista Adame

Dicen que al que madruga dios lo ayuda, tal vez por eso la diputada y presidenta del Congreso del Estado, Rocío Adame Muñoz se prepara para ser la sucesora de la alcaldesa de Rosarito, pues ya hasta formó un grupo con el que se dice, afina detalles, para iniciar con su campaña.

Y es que la fiebre de las “corcholatas” presidenciales en el centro del País ya contagió a la diputada, que cada vez se hace más presente en Rosarito entregando apoyos por aquí y por allá y aprovechando cualquier oportunidad para hacerse presente, pues dicen que el tiempo se va volando y no quiere que la agarren las carreras.

De hecho, ya había externado su intención de contender por la presidencia municipal en las pasadas elecciones, pero al final optó por la diputación ya que había logrado colarse para la reelección.

Hasta ahora, ha sido la única morenista en este municipio que ha levantado la mano y quienes saben del tema aseguran que no le será tan difícil buscar la nominación, aunque sin duda los encontronazos estarán a la orden del día ya que por así decirlo, ella no pertenece al grupo de quien buscará colocar a su gente o en una de esas hasta buscar una nueva reelección aprovechando las lagunas que hay en la ley, pues si bien no ha dicho que lo hará, tampoco lo ha negado.

Asume ante Madrugadores

María Eugenia Díaz González Basurto, asumió ayer como la primera mujer coordinadora del Grupo Madrugadores Tijuana para el periodo 2023- 2024.

Al tomar protesta dijo que estar frente a este grupo le hace sentir comprometida con la ciudad.

Comentó que buscará demostrar que las mujeres se pueden desarrollar y encontrar un equilibrio con la vida familiar y profesional.

Añadió que este organismo seguirá siendo en el que convergen personas de distintas edades y profesiones, formas de pensar y vivir.

A la toma de protesta acudió la alcaldesa así como autoridades de distintos órdenes de gobierno y líderes empresariales.

Promueven a Marcelo

El domingo a las 8:30 horas se presentará en Tijuana el equipo que estará encabezando los trabajos de en BC, rumbo a la candidatura de Morena a la Presidencia.

Con la frase de “con Marcelo sí”, circula una convocatoria a una rueda de prensa que será en el Grand Hotel.

En representación de Ebrard, estarán la senadora y así como coordinadores nacionales de grupos que lo apoyan.

Comentan que ahí presentarán a los coordinadores a nivel local y quienes manejarán algunos temas de promoción.

Cabe recordar que el canciller realizó una gira de trabajo por Tijuana a finales de noviembre, en la que inauguró una oficina para tramitar pasaportes en el aeropuerto de la ciudad.

Además se reunió con líderes de la industria maquiladora y hasta aprovechó para develar un mural que un artista local hizo en su honor.

Usan la ley

Luego de que dos directivos de Banca Afirme no acudieron a una audiencia del caso Next Energy, la jueza

decretó una orden de aprehensión en su contra.

Esta institución bancaria no ha regresado los 123 millones de pesos que le otorgó el gobierno estatal en la pasada administración como anticipo por la construcción de la planta fotovoltaica.

El gobierno actual ha ejercido acciones para recuperar ese dinero que corresponde a los bajacalifornianos.

Deja el PRI

El único diputado local que logró conseguir el PRI, decidió renunciar al partido, pues dicen que sintió presiones para así hacerlo.

Dicen que parece que le estorbaba a alguien ahí dentro, porque, a pesar de ser el personaje más conocido de su partido en la entidad, su dirigencia le ponía el pie cada dos por tres. Eso hace que no extrañe nada su salida y se busque otros rumbos. Por lo pronto, el legislador se declaró independiente y está listo para una nueva etapa que, con certeza, será luminosa.