Se acerca ‘El Terrible’ a Claudia

Erik “El Terrible” Morales logró un importante acercamiento con Claudia

Sheinbaum Pardo al acudir a su gira de trabajo por Los Ángeles. Y es que el funcionario estatal estuvo en la ciudad angelina en las actividades que encabezó la Coordinadora de los Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Y es que comentan que “El Terrible” apoyó a Claudia con las clínicas de boxeo comunitarias, cuando ella era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En estas reuniones estuvo Mario Delgado, líder nacional de Morena, y quien fue compañero de bancada de Morales, cuando ambos y hasta Marina del Pilar eran diputados federales. Importante movimiento por parte de Morales al estar cerca de quienes mueven los hilos de Morena.

Sheinbaum Pardo estuvo ayer en Los Ángeles en una reunión con la comunidad empresarial y comercial de dicha ciudad, donde además estuvo acompañada de Tatiana Clouthier.

Además encabezó una reunión con líderes de organizaciones de trabajadores en Los Ángeles.

En ambas actividades, la aspirante de Morena a la presidencia de la República estuvo también acompañada de la Gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sheinbaum estará este dia en Tijuana, donde encabezará un evento masivo en el gimnasio municipal Óscar Tigre García.

QUIEREN ELIMINAR COTUCO ROSARITO

Aunque todavía está en borrador, el gobierno municipal de Rosarito pretende desaparecer el Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco), esta dependencia paramunicipal que tiene como objetivo promocionar el destino turístico del quinto municipio. Rosarito basa su economía en un porcentaje muy alto en el turismo, cifras conservadoras hablan de al menos el 70%.

De hecho, desde que la alcaldesa Araceli

Brown encabezó su primer periodo, intentó desaparecer el organismo por considerarlo “elitista”, pues según su sesuda reflexión no abarcaba a todos los sectores que podrían encajar en éste. Si bien no pudo por las reglas del organismo sí lo redujo a casi nada, es decir lo convirtió en una dependencia que apenas alcanzó un cubículo en oficinas de presidencia para atender sus responsabilidades y del presupuesto mejor ni hablamos.

Incluso tuvo la puntada de nombrar a su ex asistente personal, Adriana Zepeda, quien ni siquiera hablaba el idioma inglés, como su representante, la cual por supuesto ya no se encarga de esta tarea, porque aunque pareciera algo sencillo no es así ya que crear programas de propaganda que impacten de manera real, no cualquiera puede hacerlo.

Actualmente se encarga de esta tarea la regidora con licencia Fernanda Agramont, quien no ha dado muchos resultados hasta el momento, pero sin duda lo más grave de este asunto es el desdén que ha demostrado el gobierno municipal para la atracción de más turistas.

No se sabe bien a bien si los empresarios que promocionaron la creación del Cotuco pondrán el grito en el cielo, ya que han permanecido por decir lo menos indiferentes a las maniobras pro turismo de Brown Figueredo, lo que sí es una realidad es que las quejas por la falta de promoción turística en este sector, son muchas.

Habrá que ver si los intentos de desaparecer dependencias autónomas prosperan en Rosarito, pues para darse una idea la aniquilación del Instituto de Capacitación Certificado llevó a este gobierno más de 3 años y por supuesto quedó hecho cenizas, pese a los recursos que se invirtieron.

Por cierto, este gobierno también prepara una embestida para que los renteros de las plataformas Airbnb, paguen también impuestos al gobierno municipal, habrá que esperar qué tanto avanzan estas propuestas.