Se Permitía robar la 1B desde la 2B

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Infórmame tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes. Gracias.

Mario García M. de Mazatlán, pregunta…: “¿Cierto que un bigleaguer se robó la primera base?

Amigo Mayo…: No fue uno, fueron dos. Fred Tenney, de los Bravos, entonces de Boston, en 1900. Jugó desde 1894 hasta 1911. Y German Scheafer en 1907, con los Tigres, bigleager entre 1901 y 1916. Pero ellos solo trataban de sacarle partido a las Reglas. No estaba prohibido correr al revés las bases, y en ambos casos había corredor en tercera, por lo que buscaban facilitarle la llegada a home, si el catcher tiraba a primera. En ambos casos no funcionó la estrategia. Y en 1908 apareció la Regla 7.08(i), la cual establece la pena de out al corredor que intente eso, y bola muerta… Ahora, el inventor del robo de bases fue Ned Cuthber, de los Keystones de Philadelphia en 1865. Cuthber jugó después en la Nacional Association, primera Grande Liga, entre 1871 y 1884.

Ruber J. Luzardo S. de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…:

¿Cuántos venezolanos han jugado con los Yankees de? A migo Rubo…: Van 16. Pitcher, Rómulo Sánchez. Catchers, Francisco Cervelli, Jesús Montero, Dioner Navarro, César Tovar y Gustavo Molina.

Infielders, Alvaro Espinoza, Luis Sojo, Ronald Torreyes, Gleyber Torres, Alberto González, Félix Escalona y Thairo Estrada. Outfielders, Bob Abreu, Juan Rivera, Oscar Azócar y Robert Pérez.

Herbert Shatz, de Chicago, pregunta…: “¿Derek Jeter es el primer negro propietario de un equipo en Major League Baseball (MLB) y no los hubo antes por discriminación?”.

Amigo Berto…: Magic Johnson es principal propietario de los Dodgers, adquiridos en 2012, por dos mil millones de dólares. Nada de discriminación. Antes que él, otro negro se había interesado. Ocurrió en 2002, y fue un Johnson más, Robert, quien estuvo cerca de comprar a los Expos de Montreal. Poco después fue el primer negro propietario de una franquicia del basquetbol, cuando compró los Charlotte Bobcats. Lo de Los Expos se cayó porque por esos días, Robert se estaba divorciando, en un litigio problemático. Omar Minaya estuvo cooperando con él en las gestiones de la compra que no se dió.

Jeter y sus socios compraron los Marlins, en agosto de 2017, por mil 200 millones. Jeter no es negro puro, sino mulato, hijo de una encantadora pareja, integrada por un negro y una rubia.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.