Luis Estada agarró parejo y no dejó títere con cabeza, burlándose de propios y extraños, ridiculizando a distintos grupos sociales con burdos y excesivos estereotipos. La película “Que Viva México” me causó una profunda desilusión. Durante 3 horas y minutos mi encono fue creciendo -a tal grado- que apenas si comí unas cuantas palomitas…

Tenía años de no ir al cine y mi regreso fue ciertamente desafortunado. No éramos muchos espectadores que, cuando salimos de la sala, lo hicimos como zombis. No puedo asegurar si les gustó o no. Pero ninguno reflejaba el más mínimo entusiasmo.

Días después, leí el comentario hecho por el presidente, quien dijo: “La película es un churro en contra nuestra”. Opinión que no comparto. Reitero, la película no me gustó; pero está bien producida, con algunas actuaciones destacadas y -sobre todo- con un propósito muy claro: Denostar a México y a los mexicanos.

Va mucho más allá de la ironía al llamar, por ejemplo, “La Prosperidad” a un pueblo extremadamente jodido; en donde hay una sucursal del Banco del Bienestar. O, la parodia de una numerosísima familia hacinada en un chiquero, una bola de zánganos que viven en la miseria estando muy cerca de una gigantesca beta de oro que era propiedad del abuelo que acababa de fallecer…

O la ridiculización del único rico de la familia ya descrita: un joven ingeniero con una esposa fifí compradora compulsiva y dos hijos, una niña y un niño, enloquecidos porque van a ser archimillonarios porque su papá es el único heredero del abuelo…

Una sucesión de calamidades y vicios cada vez más agudos, con el epílogo devastador de una compañía gringa que se queda con la mina de oro.

El humor negro manejado con ingenio y sin excesos pudo haber sido la clave para que la película “Que Viva México” impactara más y durara menos. Pero también, en gustos que rompen géneros.

LA PALABRA DE HOY: SATIRIZADOS

La sátira es una composición literaria arcaica escrita en verso y prosa que tenía el propósito de censurar, criticar o ridiculizar algo o a alguien. Por lo tanto, los satirizados son personajes o hechos tratados con burla, ironía, mofa o sarcasmo en situaciones tan divertidas como dramáticas.

DE MI LIBRERO: 1984

Publicada en 1949, la novela de George Orwell es un clásico de la distopía: que es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la enajenación humana, que popularizó conceptos como “Omnipresente y Gran Hermano” …

A raíz de la novela 1984 también surgió la concepción de “la sociedad orwelliana”: una sociedad en donde se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión política y social.

La novela presenta a la sociedad dividida en tres grupos: Los miembros “externos” del Partido Único; los miembros del Consejo Dirigente (círculo interior del partido) y “las proles” (el proletariado) una masa de gente que el partido mantiene pobre y divertida para que no quieran (ni puedan) rebelarse. Personajes totalmente satirizados.

*El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.