Salvador hasta siempre catcher de los Royals

“Quienes dan a conocer nuevas ideas son locos hasta que triunfan”… Mark Twain.-o-o-oLa Pregunta de la Semana…: Yogi Berra (Yankees) y Roy Campanella (Dodgers), son los únicos catchers en ganar el título de Más Valioso en una misma temporada, y dos veces, 1951 y 1955. ¿Sólo un lanzador ha sido MVP dos años seguidos. ¿Recuerdas quién fue?

La Respuesta…: Hal Newhouser (Tigres), 1944 y 1945. En esos dos años su record sumado fue de 54-18, 2.01.

De los Ángeles para Boston.- Los fanáticos de los Dodgers son muy agradecidos. Instalaron una valla, o un espectacular, sobre el techo de una pizzería, frente a Fenway Park, que dice…: “Dear Boston, Thank you for Mookie Betts. Sincerely, Dodger Fans…

Batazos a 115 millas.- Miguel Cabrera bateó la pelota más rápida en juego de temporada, en la historia de los Tigres, según me informaron ayer. Una línea para hit sencillo, frente a Jered Weaver (Angelinos), en 2015, a 115 millas por hora. Vino al caso, porque, el prospecto del club de Detroit, el outfielder Riley Greene, acaba de conectar un doble a 115.8 millas por hora, en juego de exhibición frente al dominicano, Danny Jiménez, de los Blue Jays… -o-o-o

“Algunos filántropos devuelven con escándalos públicos lo que se han robado silenciosamente a escondidas”… Joey Adams.

-o-o-o-oSalvador, el consentido en Kansas City.- Hablando del nuevo contrato del valenciano de 30 años, Salvador Pérez, con los Royals, el gerente-general, Dayton Moore, dijo…: “Sal va a ser el cátcher de este equipo hasta que él quiera. Y después le ofreceremos ser coach de nuestros jóvenes receptores. Necesitamos personas como él”. Salvador cobrará 82 millones por cuatro años, a partir de 2022. Por la campaña 2021, última de su negociación anterior, por seis, le pagarán ocho millones 666 mil 666. Solo un cátcher, J.T. Realmuto (Phillies) tiene honorarios mayores a partir de 2022, con 23 millones 100 mil anuales…

A portón tumbado inauguraron hace 39 años.- El estadio de los Leones de Yucatán, el Kukulcán Alamo, llegó 39 años de fundado el martes. Precioso estadio, a cuya inauguración asistí de la mano de quien era gerente-general del equipo, mi gran amigo, Jorge Menéndez Torre. Más de 17 mil personas entraron, porque tres mil lo hicieron sin pagar, tras tumbar un portón. Los Leones les ganaron a los Piratas de Campeche, y Jorge lloró, tras el out 27…

-o-o-o“En las clases de diplomacia enseñan a hablar mucho sin decir nada”... Joseph McKadew.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.